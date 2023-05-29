«Облапал, облизал и потащил к себе»: в Ленинском районе за приставания к школьницам задержали сторожа

В Новосибирске полицейские задержали
Мать одной из потерпевших Анжелика (имя изменено) рассказала корреспонденту НГС, что
— Он говорил ей, мол, дай я тебя поцелую. Заманивал конфетками. Облапал мою дочь (ей
Девочке удалось вырваться. Дома она рассказала обо всём матери. Анжелика написала сообщение в группы местных жителей. Оказалось, что еще две девочки пожаловались на озабоченного сторожа. Одной из них —
— 13 мая его задержали. На допросе он рассказал, что у него была еще одна
По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по
В новосибирском управлении Следственного комитета корреспонденту НГС сообщили, что сейчас «расследуется уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней».
— Данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Указанные данные могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя, — добавили в комитете.
В ведомстве добавили, что расследование не завершено. Сейчас проводятся следственные действия.
Сегодня арестовали 45-летнего мужчину, который напал на девочку в подъезде многоэтажного дома. СК ищет других жертв обвиняемого.