«Облапал, облизал и потащил к себе»: в Ленинском районе за приставания к школьницам задержали сторожа

Девочке удалось вырваться. Дома она рассказала обо всём матери. Анжелика написала сообщение в группы местных жителей. Оказалось, что еще две девочки пожаловались на озабоченного сторожа. Одной из них — 8 лет . Родители написали заявление в полицию.



— 13 мая его задержали. На допросе он рассказал, что у него была еще одна 8-летняя девочка, которую он затащил к себе на территорию: она попросилась у него сходить в туалет. Эту девочку еще не нашли. Страшно подумать, что он с ней сделал, — отметила Анжелика.

