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Тема дняСторожа задержали за приставания к школьницам
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«Облапал, облизал и потащил к себе»: в Ленинском районе за приставания к школьницам задержали сторожа

Мать пострадавшей заявила, что мужчина заманивал к себе девочек якобы отпраздновать день рождения

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На время расследования мужчину отправили в следственный изолятор

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В Новосибирске полицейские задержали 64-летнего сторожа, который, по версии следствия, домогался школьниц младших классов.

Мать одной из потерпевших Анжелика (имя изменено) рассказала корреспонденту НГС, что 12 мая мужчина, который работал сторожем на территории недостроенного магазина на улице Плахотного, завязал разговор с ее дочерью. Он заявил, что у него юбилей — 65 лет, и попросил школьницу его «поздравить».

— Он говорил ей, мол, дай я тебя поцелую. Заманивал конфетками. Облапал мою дочь (ей 12 лет), облизал лицо, шею и потащил к себе на территорию. Территория огорожена бетонными плитами и металлическими воротами. Всё это происходило среди бела дня. Рядом Ленинский рынок, большой поток людей, — пояснила женщина.

Девочке удалось вырваться. Дома она рассказала обо всём матери. Анжелика написала сообщение в группы местных жителей. Оказалось, что еще две девочки пожаловались на озабоченного сторожа. Одной из них — 8 лет. Родители написали заявление в полицию.

— 13 мая его задержали. На допросе он рассказал, что у него была еще одна 8-летняя девочка, которую он затащил к себе на территорию: она попросилась у него сходить в туалет. Эту девочку еще не нашли. Страшно подумать, что он с ней сделал, — отметила Анжелика.

Сторож заманивал школьниц на территорию этого недостроенного здания

Сторож заманивал школьниц на территорию этого недостроенного здания

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По ее словам, следователи возбудили уголовное дело по ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). Дочь Анжелики направили на судмедэкспертизу. Женщина полагает, что потерпевших от рук пожилого сторожа может быть гораздо больше. По ее словам, на время расследования его отправили в СИЗО.

В новосибирском управлении Следственного комитета корреспонденту НГС сообщили, что сейчас «расследуется уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней».

— Данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Указанные данные могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя, — добавили в комитете.

В ведомстве добавили, что расследование не завершено. Сейчас проводятся следственные действия.

Сегодня арестовали 45-летнего мужчину, который напал на девочку в подъезде многоэтажного дома. СК ищет других жертв обвиняемого.

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