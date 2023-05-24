Появилось фото новосибирца, которого подозревают в нападении на девочку в подъезде: СК ищет других жертв

В Новосибирске задержали местного жителя за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в ближайшее время сибиряку предъявят обвинение.
В ходе предварительного следствия установлено, что инцидент произошел 18 мая этого года в Ленинском районе. Неизвестный мужчина совершил в отношении подростка развратные действия в подъезде дома, где живет девочка. После инцидента новосибирец скрылся с места преступления.
По факту происшествия специалисты возбудили уголовное дело по
— Следственные органы просят оказать помощь в установлении пострадавших от развратных действий жителя города Новосибирска, — указано в сообщении. — В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемого к совершению других эпизодов преступной деятельности.
Сотрудники ведомства просят жителей региона сообщить о совершенных аналогичных преступлениях. В случае, если вы обладаете информацией о происшествии, просьба сообщить по номеру:
Накануне жители Новосибирска сообщили о нападении прохожего на несовершеннолетнюю девочку. 22 мая мужчина шел навстречу подростку и «прихватил» девочку, а затем побежал в неизвестном направлении. После происшествия следователи проводят проверку.