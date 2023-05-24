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Тема дняБанда подростков на «Золотой Ниве»
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Появилось фото новосибирца, которого подозревают в нападении на девочку в подъезде: СК ищет других жертв

Мужчину задержали после инцидента, произошедшего 18 мая

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В ближайшее время сибиряку предъявят обвинение

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В Новосибирске задержали местного жителя за развратные действия в отношении несовершеннолетней. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в ближайшее время сибиряку предъявят обвинение.

В ходе предварительного следствия установлено, что инцидент произошел 18 мая этого года в Ленинском районе. Неизвестный мужчина совершил в отношении подростка развратные действия в подъезде дома, где живет девочка. После инцидента новосибирец скрылся с места преступления.

По факту происшествия специалисты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения.

— Следственные органы просят оказать помощь в установлении пострадавших от развратных действий жителя города Новосибирска, — указано в сообщении. — В настоящий момент устанавливается причастность подозреваемого к совершению других эпизодов преступной деятельности.

Сотрудники ведомства просят жителей региона сообщить о совершенных аналогичных преступлениях. В случае, если вы обладаете информацией о происшествии, просьба сообщить по номеру: +7 383 203-57-39, +7 383 301-28-77.

Накануне жители Новосибирска сообщили о нападении прохожего на несовершеннолетнюю девочку. 22 мая мужчина шел навстречу подростку и «прихватил» девочку, а затем побежал в неизвестном направлении. После происшествия следователи проводят проверку.

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