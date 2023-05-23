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Новосибирец пощупал проходившую мимо него девочку — развратные действия попали на видео

Следователи начали проверку после происшествия

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Инцидент произошел 22 мая

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Жители Новосибирска сообщили о нападении прохожего на несовершеннолетнюю девочку. Видео происшествия появилось в паблике «Горский микрорайон Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, инцидент произошел 22 мая вблизи дома по улице Горский микрорайон, 1.

— Вчера на дорожке, вдоль забора дома Горский Микрорайон, дом 1, на девочку-подростка напал мужчина. Она закричала, он убежал, — указано в сообщении. — Полиция была, видео забрали.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео распространяется по родительским чатам

Видео: «Горский микрорайон Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видно, что мужчина шел навстречу несовершеннолетней. Проходя мимо подростка, сибиряк «прихватил» девочку, а затем побежал в неизвестном направлении.

Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, после происшествия следователи проводят проверку. Нападение мужчины на подростка специалисты охарактеризовали как «развратные действия».

— Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней на территории Ленинского района города Новосибирска, — сообщили в ведомстве. Подробности происшествия не смогли рассказать в СУ СК РФ по региону.

Отметим, 23 мая суд в Новосибирске отправил в СИЗО обвиняемого в сексуальном насилии над школьницей. Инцидент мог произойти в Советском районе Новосибирска.

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