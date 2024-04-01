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Криминал Сибиряк отправился на 8 лет в колонию за насилие над падчерицей — 14-летняя девочка забеременела от него

Сибиряк отправился на 8 лет в колонию за насилие над падчерицей — 14-летняя девочка забеременела от него

Считается, что изнасилование продолжалось несколько лет

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История произошла в Доволенском

В Новосибирской области в колонию на 8 лет отправили жителя Доволенского района. 44-летнего мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Как ранее рассказывал НГС, девочка забеременела в 14 лет и после этого стало известно о многолетнем насилии над ней.

По информации пресс-службы Управления судов Новосибирской области, мужчина собирается обжаловать приговор — он хочет более мягкое наказание. Также обжаловать решение суда собирается прокуратура региона — ведомство наоборот хочет ужесточения.

История получила огласку в августе 2023 года. Девочка рассказала, кто отец ребенка. Тогда журналисты НГС съездили в деревню Утянку и узнали, что думают о шокирующей истории местные жители. Почему проблемная многодетная семья всё равно была в Утянке на неплохом счету, за что пострадавшая девочка любила отчима и верят ли односельчане в виновность соседа — в репортаже НГС.

В декабре 2023 года в Новосибирской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. Его осудили за попытку изнасилования проводницы поезда

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Насилие Новосибирская область Подросток Отчим
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