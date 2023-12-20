Кричала о помощи: сибиряк попытался изнасиловать проводницу в поезде — ему помешал другой пассажир

В Новосибирской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины. 31-летнего жителя Омской области осудили за попытку изнасилования проводницы поезда, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что инцидент произошел в июле 2023 года. Мужчина ехал в пассажирском поезде сообщением «Чита-Москва» и попытался изнасиловать в купе одного из вагонов транспорта проводницу.
— На крики потерпевшей о помощи пришел пассажир из соседнего купе и воспрепятствовал происходящему, — подчеркнули в ведомстве.
Сибиряка обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), выяснилось, что он ранее был судим. Приговор по уголовному делу об инциденте в поезде постановил Обской городской суд Новосибирской области.
Суд признал виновным жителя Омской области и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Специалисты присоединили неотбытое дополнительное наказание сибиряка по предыдущему приговору.
— Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в ведомстве.
В октябре в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщали, что мужчина ранее был судим по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку (ч. 1. ст. 264 УК РФ).
В декабре в Кемеровской области вынесли приговор по делу в отношении местного жителя. Он познакомился на свадьбе у друзей с женщиной, увез ее на пустырь и изнасиловал.