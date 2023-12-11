«Увез в безлюдное место»: сибиряк познакомился на свадьбе с женщиной и изнасиловал ее

В городе Мариинске Кемеровской области местный житель познакомился на свадьбе у друзей с женщиной, увез ее на пустырь и изнасиловал. За это его приговорили к 4,5 годам в колонии.
В пресс-службе Мариинского городского суда Кемеровской области сообщили, что осужденный на свадьбе друзей познакомился с женщиной, которую решил подвезти после праздника домой. Она согласилась, но преступник увез ее в безлюдное место, подавил волю к сопротивлению и в своем автомобиле совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
— После этого женщина обманом заставила преступника довезти её до дома, пообещав, что вместе пойдут к ней. Но, как только они подъехали к дому, она забежала в подъезд, захлопнув дверь. Позже она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, — рассказали в пресс-службе суда.
Во время предварительного расследования на очной ставке мужчина утверждал, что все произошло по взаимному согласию. Позже на допросе и в суде он сознался в содеянном, подробно рассказав о совершенных преступлениях.
Суд признал сибиряка виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 131, ч.1 ст. 132 УК РФ). Мариинцу назначили наказание — 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее НГС писал о том, что бывшего адвоката из Сибири осудили на 22 года колонии за педофилию. Второго фигуранта приговорили к 10 годам за убийство.