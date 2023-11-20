Сам расследовал свое дело. Бывшего адвоката из Сибири осудили на 22 года колонии за педофилию

В суде установлено, что в марте 2007 года в Балаганске изнасиловали и убили 15-летнюю девочку. Как сообщало в 2020 году РИА Новости, убитая должна была встретиться с подружкой, чтобы пойти на дискотеку. Тело девочки обнаружили на следующее утро в одном из огородов. На момент совершения преступления Тороп работал следователем прокуратуры и сам же расследовал это дело.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Балаганска, который на момент задержания являлся адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. По местам жительства и работы фигуранта были проведены обыски. Во время следствия удалось собрать доказательства причастности Торопа к преступлениям, совершенным в 2007 году и с 2018 по 2020 год . По уголовному делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома.