Сам расследовал свое дело. Бывшего адвоката из Сибири осудили на 22 года колонии за педофилию

Иркутский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговорил бывшего адвоката из Балаганска к
В суде установлено, что в марте 2007 года в Балаганске изнасиловали и убили
Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале
Первое судебное заседание по этому уголовному делу состоялось
Второй подсудимый признан присяжными виновным в совершении убийства своего знакомого.
Ранее новосибирский кардиолог Фёдор Клименко, которого в 2012 году осудили за педофилию, вышел на свободу. Медик отсидел в колонии строгого режима за то, что сексуально домогался на своих приёмных детей, старшему из которых едва исполнилось 7 лет.