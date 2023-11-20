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Сам расследовал свое дело. Бывшего адвоката из Сибири осудили на 22 года колонии за педофилию

Второго фигуранта приговорили к 10 годам за убийство

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Бывшего адвоката из Балаганска осудили на 22 года колонии за насилие над детьми и убийство

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Иркутский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговорил бывшего адвоката из Балаганска к 22 годам колонии строгого режима за убийство и насилие над детьми. Второй фигурант получил 10 лет. Об этом сообщается 20 ноября в Telegram-канале облсуда. По данным РИА Новости, фигурантами по этому делу проходили адвокат Алексей Тороп, а также таксист Евгений Лац.

В суде установлено, что в марте 2007 года в Балаганске изнасиловали и убили 15-летнюю девочку. Как сообщало в 2020 году РИА Новости, убитая должна была встретиться с подружкой, чтобы пойти на дискотеку. Тело девочки обнаружили на следующее утро в одном из огородов. На момент совершения преступления Тороп работал следователем прокуратуры и сам же расследовал это дело.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В начале 2020 года удалось установить личность подозреваемого. Им оказался житель Балаганска, который на момент задержания являлся адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. По местам жительства и работы фигуранта были проведены обыски. Во время следствия удалось собрать доказательства причастности Торопа к преступлениям, совершенным в 2007 году и с 2018 по 2020 год. По уголовному делу проведено более 40 различных экспертиз, допрошено свыше 350 свидетелей. Объем уголовного дела составил 52 тома.

Первое судебное заседание по этому уголовному делу состоялось 27 октября 2022 года. Процесс был закрытым. Подсудимые ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Коллегия признала вину Торопа в совершении убийства и изнасилования девочки в 2007 году и по 30 эпизодам получения сексуальных услуг несовершеннолетних.

Второй подсудимый признан присяжными виновным в совершении убийства своего знакомого.

Ранее новосибирский кардиолог Фёдор Клименко, которого в 2012 году осудили за педофилию, вышел на свободу. Медик отсидел в колонии строгого режима за то, что сексуально домогался на своих приёмных детей, старшему из которых едва исполнилось 7 лет.

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