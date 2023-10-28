Дядя Фёдор, пёс и секс: медик-педофил освободился из колонии и устроился работать врачом — его жертва скрывается в страхе

Новосибирский кардиолог Фёдор Клименко, которого в 2012 году осудили за педофилию, вышел на свободу. Медик отсидел в колонии строгого режима за то, что сексуально домогался своих приёмных детей, старшему из которых едва исполнилось 7 лет. Клименко в местах не столь отдаленных зря времени не терял: он повысил квалификацию и после освобождения устроился работать врачом. А вот повзрослевшему мальчику, который пережил насилие со стороны отчима, устроить свою жизнь, похоже, не удаётся. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, как сегодня живёт жертва педофила и где может работать бывший заключенный.
Насильник. Пострадала даже собака
Сотрудника Новосибирского кардиологического диспансера Фёдора Клименко задержали в августе 2011 года. Для коллег медика эта новость прогремела как гром среди ясного неба: тихого, спокойного, интеллигентного кардиолога обвинили в сексуальном насилии над детьми.
На тот момент Клименко жил с женщиной, у которой от предыдущих браков осталось трое сыновей. Младшему на тот момент было всего несколько месяцев, старшему — 7 лет. Именно в его поведении мать начала замечать странности: ребёнок стал эмоционально нестабильным, тревожным, часто плакал, вскрикивал по ночам. Женщине пришлось долго добиваться от сына правды, которая повергла её в шок.
Мальчик рассказал, когда мамы нет дома, «дядя Фёдор трогает» его, заставляет «трогать себя», душит, пристаёт. Женщина обратилась в полицию.
Источник НГС, знакомый со следствием, рассказал, что показаний 7-летнего ребёнка было недостаточно, поэтому они решили установить в квартире, где находился Клименко с детьми, видеонаблюдение. После того как силовики просмотрели запись, у них отпали все сомнения. Оказалось, что развращенный нрав мужчины задел не только детей, но даже домашнего питомца — собаку. Медика задержали.
Новость о враче-педофиле быстро разошлась по информагентствам и вышла за пределы Новосибирской области. Клименко прославили даже федеральные телеканалы.
— Все просто в шоке от происходящего. Мы не верим и не сможем поверить, что он когда-либо мог такое совершить. Просто это противоречит его характеру, его мировоззрению, его жизненным убеждениям, жизненной позиции, — говорил тогда друг Клименко Алексей Тавров.
Следователи выяснили, что кардиолог сексуально развращал малышей на протяжении нескольких месяцев: минимум с ноября 2010 по июль 2011-го года. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям — развратные действия (ст.135 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК РФ). Чуть больше года спустя Новосибирский областной суд признал Фёдора Клименко виновным и приговорил его к 12-ти с половиной годам колонии строгого режима.
Жертва. Ушёл в себя, потом из дома
Чтобы дети поскорее забыли всё как страшный сон, женщина продала имущество и переехала с ними в один из южных регионов. Туда же отправился её бывший муж — Александр (имя изменено — прим.ред.) родной отец двух младших сыновей. На старшего сына жены он оформил опекунство. На юге у воссоединившейся пары родилась еще одна дочь.
— Через год-полтора мама детей заболела раком, через некоторое время умерла. Я считаю, что это психосоматика: так сказались её сильные переживания по поводу всей этой ситуации. В итоге я остался один с четырьмя детьми в незнакомом регионе, — рассказал мужчина в беседе с корреспондентом НГС.
По его словам, домогательства Клименко сильнее всего повлияли на старшего сына — Анатолия (имя изменено — Прим. ред.). Мальчик, уверяет мужчина, вырос замкнутым и «странным», что было видно в одном его взгляде. Более того, ситуация с отчимом-педофилом стала известна в морской кадетской школе, куда подростка отдали учиться.
— В интернете посмотрели запись репортажа о суде над Клименко. Толе было неудобно. Он даже спрашивал меня, можно ли удалить информацию об этом в интернете. А как я удалю? — отмечает собеседник.
Достигнув совершеннолетия, Анатолий ушёл из дома. Сегодня он не общается с отчимом, который его вырастил. Александр даже не знает, где живёт его пасынок.
— Во-первых, я думаю, он скрывается от армии. Во-вторых, причина его поведения, скорее всего, освобождение Фёдора Клименко. Оказалось, что Толя подсчитывал время, когда он должен выйти на свободу. Я думаю, у него осталась боязнь, хотя сегодня это здоровый парень под два метра ростом, — отметил мужчина.
Фёдор Клименко освободился несколько лет назад. Медик обжаловал приговор Новосибирского областного суда, дошёл до Верховного, где ему уменьшили срок до 7 с половиной лет. Александр выяснил, что медик отбывал наказание в Красноярском крае, где по иронии судьбы сидел в одной камере с другим новосибирским педофилом — Александром Марковым, который развращал воспитанников детского дома и освободился в сентябре 2023 года.
Оказалось, что Клименко большую часть срока отбыл, работая в медсанчасти и оказывая заключенным первую помощь. В кабинете у него стоял компьютер со свободным выходом в интернет.
— Заключенным Клименко твердил, что его оговорили. Мол, я как бывший муж, решил завладеть квартирой, в которой они жили. При этом к этой квартире Клименко не имел никакого финансового отношения, — заявил Александр.
Фёдор Клименко освободился в 2019 году. Судимость у него не погашена.
Работодатель. Всё по закону
В сентябре 2019 года на сервисе «ПроДокторов» появилась персональная страница кардиохирурга Фёдора Клименко с призывом записываться к нему на приём. Отмечено, что медицинский стаж специалиста — 28 лет. Судя по опубликованной информации, в колонии Клименко зря времени не терял: в 2017 году он прошёл курсы повышения квалификации по направлениям «сердечно-сосудистая хирургия» и «хирургия», в 2018-м — по направлению «нефрология». В это время Клименко отбывал срок в колонии.
Аналогичный сервис по поиску специалистов «На Поправку» указывает, что Клименко работает в медицинском центре «Медик»: ранее он располагался на улице Семьи Шамшиных, сегодня не функционирует.
При этом Фёдор Клименко, похоже, продолжает свою медицинскую карьеру. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, сегодня он работает в Новосибирском областном кардиологическом диспансере. Как и до задержания в 2011 году.
Корреспондент НГС отправил запрос в региональное Министерство здравоохранения с просьбой уточнить, действительно ли Клименко работает в госучреждении и, если да, то на каких условиях он был трудоустроен.
— Министерство здравоохранения Новосибирской области не является работодателем сотрудников подведомственных ему медицинских организаций и, соответственно, не является стороной трудового договора, — написано в ответе за подписью и.о. министра Елены Аксёновой.
В министерстве предложили напрямую обратиться в интересующее учреждение. В кардиологическом диспансере на интерес о трудоустройстве Фёдора Клименко отреагировали следующим образом:
— Администрация диспансера не располагает согласием на публикацию персональных данных Клименко Ф.Н. в средствах массовой информации. Трудоустройство сотрудников осуществляется в строгом соответствии с Трудовым законодательством РФ на основании документов об образовании и квалификации для осуществления той или иной профессиональной деятельности, — говорится в ответе на запрос за подписью главного врача диспансера Оксаны Дуничевой.
Можно ли педофилу работать врачом? Что говорят эксперты
Трудовым законодательством установлен запрет на работу в образовательных и воспитательных учреждениях лицам, судимым за преступления против несовершеннолетних. Соответственно прямого закона на работу в учреждениях здравоохранения, в том числе в педиатрических отделениях, законом не предусмотрено. В связи с этим наличие у врача судимости за половое преступление не предполагает безусловное увольнение по инициативе работодателя, — прокомментировал адвокат Константин Акулич.
По словам эксперта, с точки зрения обывателя ситуация кажется абсурдной, но она является абсолютно законной. Если приговором суда в качестве дополнительного наказания не установлен запрет на работу с детьми, либо по окончании срока не установлен административный надзор с наложением соответствующих обязанностей, оснований для увольнения такого работника нет.
О бывшем сокамернике Клименко Александре Маркове мы подробно рассказывали пару недель назад. Трижды судимого рецидивиста устроили работать воспитателем в детский дом, где доверили работать с трудными подростками. Оказалось, что «педагог» пропагандировал среди детей и подростков криминальные ценности, а провинившихся жесткого наказывал.