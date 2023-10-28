Дядя Фёдор, пёс и секс: медик-педофил освободился из колонии и устроился работать врачом — его жертва скрывается в страхе

Насильник. Пострадала даже собака

Сотрудника Новосибирского кардиологического диспансера Фёдора Клименко задержали в августе 2011 года. Для коллег медика эта новость прогремела как гром среди ясного неба: тихого, спокойного, интеллигентного кардиолога обвинили в сексуальном насилии над детьми.



На тот момент Клименко жил с женщиной, у которой от предыдущих браков осталось трое сыновей. Младшему на тот момент было всего несколько месяцев, старшему — 7 лет. Именно в его поведении мать начала замечать странности: ребёнок стал эмоционально нестабильным, тревожным, часто плакал, вскрикивал по ночам. Женщине пришлось долго добиваться от сына правды, которая повергла её в шок.

