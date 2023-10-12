Детский ад: воспитатель-педофил вышел на свободу после 12 лет срока — новосибирцы боятся выпускать детей из дома

В редакцию НГС прислали фото, на котором изображён бывший педагог детского дома №1 Александр Марков. В 2013 году его осудили на 12 лет за изнасилование нескольких воспитанников, в сентябре 2023-го он освободился. Около дома его и сфотографировали напуганные соседи. Это человек, память о котором долго хранили в стенах учреждения: директриса называла его «бандитом» и «уголовником», а коллеги предпочитали не вмешиваться, зная о его связях с криминальным миром. Он брал под своё крыло самых трудных подростков, пропагандируя воровские понятия, а провинившихся жестоко наказывал. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов поднял архивные материалы и выяснил, как раскрывали громкое дело о педофилии в детдомах, что об этом говорил настоящий вор в законе и кто из жертв не дожил до дня, когда справедливость восторжествовала. Хотя бы на время.
Бедный Ваня
На фотографии ниже — Ваня Усольцев. Мальчик из неблагополучной семьи, в которой ему не досталось родительских теплоты и внимания: мать слишком любила алкоголь, а отчиму до подростка не было никакого дела. Кроме него в убитой квартире на Затулинке жили ещё две сестры: иногда приходилось спать на кухне. Парень часто уходил из дома на день-два, бродил по улицам, ночевал у друзей. Подростком начал выпивать, курить.
— Начало 2000-х, мне было 13–14 лет где-то. Однажды я стоял в подъезде, курил. Ко мне подошёл незнакомый взрослый мужик, который кого-то искал. Он начал меня расспрашивать, как зовут, где живу. Я ответил. Потом он спросил: «Ты какого года рождения?» Я говорю: «86-го». Он продолжает: «Божишься на попу, что 86-го?». Я говорю: «Да». Он мне: «А не 1986-го ли ты года? Ты проотвечался», — рассказывал много лет спустя оперативникам повзрослевший Усольцев.
С того дня, говорил парень, мужчина начал его преследовать. Позже Ваня узнал, что прозвище незнакомца — Мара, и на улицах его знают как человека, приближенного к криминальному миру. Вторая встреча подростка с Марой изменила судьбу мальчика. Мужчина грубо заявил, что нужно исправить «косяк», и потребовал сесть к нему в машину.
— Мы поехали на поля в сторону ОбьГЭСа. Остановились. Он сказал: «Раздевайся». Вокруг никого. Я побоялся, что он меня убьёт. Там он меня изнасиловал. Привёз обратно в город, дал 100 рублей, сказал, чтобы я никому об этом не рассказывал, и отпустил, — вспоминал Усольцев.
Жизнь Вани превратилась в ад. Мара узнал, где живет подросток, караулил его перед домом, разыскивал на улицах, находил, «увозил в поля», а после давал деньги — 50–100 рублей. Мальчик прятался по подвалам, но снова и снова попадался на глаза педофилу. Несколько раз, уверял Усольцев, Мара водил его к себе домой, закрывался с ним в ванной, пока его жена в комнате смотрела телевизор.
— За всё время «это» случилось раз 30 или 40. Он устроил меня на работу на автозаправку и сказал, чтобы все заработанные деньги я отдавал ему, мол, он будет копить их, чтобы потом мне купить машину. Я отработал день, потом сбежал, — говорил парень оперативникам.
Несколько раз Ваня пытался рассказать о своей беде силовикам, но, подчеркивал, его — беспризорника — не стали даже слушать. В совершеннолетнем возрасте, когда интерес педофила к нему сошёл на нет, он снова попытался добиться справедливости. Повезло. В 2007 году парень впервые дал подробные показания, отметив, что знает еще одного мальчика, которого прямо у него на глазах изнасиловал Мара. В милиции сформировали следственно-оперативную группу, которая начала изучать жизнь педофила. В 2008 году Ваня Усольцев бесследно исчез. Его или его тело не могут найти до сих пор: у силовиков есть все основания полагать, что парня убили.
Рецидивист. Педофил. Воспитатель
Мара — Марков Александр Алексеевич. В 2005 году он устроился работать воспитателем в детский дом №1 несмотря на поддельный диплом о педагогическом образовании и три судимости за кражи и грабежи. На работу рецидивиста принял директор — Евгений Пясецкий.
После увольнения из детского дома Евгений Пясецкий стал директором школы №26 в городе Обь. В 2011 году его внук вместе с двумя подельниками силой затащили в машину 45-летнюю женщину, привезли в школу, где удерживали всю ночь и насиловали. По результатам служебного расследования Пясецский был уволен.
Оперативники, имея на руках показания Усольцева, начали выяснять, какими воспитательными методами пользуется Марков и узнали много интересного. Оказалось, что в детском доме был организован реабилитационный центр для особо трудных подростков в возрасте от 9 до 15 лет — всего 25 человек, которых взялся воспитывать Мара. Его педагогический подход был, мягко говоря, оригинальным: он постоянно ходил с оголенным торсом, демонстрируя татуировки криминального толка, включал детям шансон, бравировал знакомством с вором в законе.
— Мы выяснили, что Марков близко общался с ранее судимым жителем Затулинского жилмассива Александром Сальманом по прозвищу «Чертёнок», за которым был установлен оперативный надзор. Статуса «вора в законе» у Сальмана никогда не было, — рассказал корреспонденту НГС бывший член оперативно-следственной группы по делу Маркова на условиях анонимности.
Бывший директор детского дома №1 Татьяна Сарапулова, которая приняла дела у уволенного Евгения Пясецкого, рассказывала силовикам, что была поражена воспитательными методами Маркова: он, по ее словам, учил детей «жить по понятиям». Марков водил свою группу «в походы» в заброшенный детский лагерь недалеко от села Боровое в Ордынском районе, где свободно распивал алкоголь вместе с воспитанниками. Детдомовцы также ходили с ним в «спортзал», который он оборудовал в подвале одного из домов на улице Сибиряков-Гвардейцев.
— Марков уголовник и бандит. Он грозил мне — битой по башке, отмечала Сарапулова, намекая на свою беспомощность перед подчиненным.
Далеко не всем воспитанникам педагог-рецидивист пришёлся по душе. Некоторые периодически сбегали, прятались, как Усольцев, по подвалам, у своих «домашних» друзей. Беглецы рассказали оперативникам, что бежали от невыносимых условий: старшие воспитанники избивали их за малейшую провинность по указке Мары, а сам он грозил каждому из них изнасилованием — требовал «побожиться на попу», что не убегут. Воспитатель ездил на своей машине по дворам, находил детей, возвращал их в детдом и жестоко наказывал.
— Ко мне Марков подошел и сказал: «Заходи в бытовку». Я зашла, он снял с меня майку и джинсы, с себя шорты снял и начал насиловать меня. Это было в воспитательской, — рассказывала бывшая воспитанница детдома №1 Маргарита А., которой на момент преступления было 14 лет.
Марков уволился в 2007 году. Тихо, спокойно, по собственному желанию. Известно, что за несколько дней до его решения детский дом посетил криминальный авторитет, имеющий на тот момент статус вора в законе: Сергей Клементьев по прозвищу Клим. Он материально поддерживал детдом и заявил, что намерен разобраться в ситуации с издевательствами над детьми.
Ходили слухи, что Маркова грозили повесить, если информация об изнасилованиях подтвердится. Она подтвердилась, Мара остался жив. Более того, его мать после увольнения сына оформила опеку над его бывшей воспитанницей — несовершеннолетней девочкой, которая переехала жить в её квартиру. В 19 лет она родила от Маркова ребёнка.
Звонок из колонии, задержание, обыски
Марков не единственный, кто охотился на сбежавших детдомовцев. Потерпевшие рассказали оперативникам, что параллельно с ним беглецов искал воспитатель другого детского дома — №6 Андрей Зыборев. Так в поле зрения силовиков появился ещё один педагог, «любящий» детей. Выяснилось, что он действовал ещё более изощрённо: имея доступ к медицинским препаратам (в детдоме №6 воспитывались дети с отставанием в развитии), он опаивал воспитанников лекарствами. При этом, если Марков пугал воспитанников связями с криминальным миром, то Зыборев подчеркивал, что у него «всё схвачено в милиции», демонстрируя поддельное удостоверение сотрудника силовых структур.
На разработку двух педофилов у оперативников ушли долгие четыре года. В 2011 году силовики готовились к финальному этапу операции — они собирались поставить видеонаблюдение на местах, где Марков появляется вместе с воспитанниками, чтобы закрепить показания детей железобетонными доказательствами. Вмешался случай, после которого пришлось принимать экстренные меры.
Осенью 2011 года на телефон Андрея Зыборева, который уже прослушивали оперативники, поступил звонок. С воспитателем связались заключенные детской колонии. Они рассказали, что к ним прислали «новичка», который признался, что на свободе его изнасиловали.
— «Приблатнённые малолетки» поразились, что, когда ребёнок попал в колонию, он сам себя сразу определил в низшую касту арестантов — так называемый «петушатник» Они его прижали, он признался, что в детдоме его изнасиловал Зыборев. Пацаны позвонили уже бывшему на тот момент воспитателю и потребовали от него 500 тысяч рублей за молчание. Пришлось форсировать события и выезжать на задержание и обыски, чтобы подозреваемые не успели замести следы. Могли пострадать дети, — рассказал корреспонденту НГС источник из числа бывших членов оперативно-следственной группы.
В один день силовики задержали обоих педофилов. В квартире Маркова обнаружили компакт-диск с детской порнографией, фаллоимитатор и простыни с биологическими следами анального секса. В итоге ему предъявили обвинение в изнасиловании пятерых подростков. В деле Зыборева — обвинение в действиях сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего. По словам собеседника НГС, это результат оперативной работы до злосчастного звонка бывшему воспитателю из детской колонии. На самом деле, уверяет он, потерпевших было гораздо больше.
Кроме того, у силовиков была информация о том, что в издевательствах над детьми был замешан действующий на тот момент воспитатель детского дома №1. Доказательства оперативники собрать не успели, а педагога после громких задержаний в экстренном порядке отправили на курсы повышения квалификации, а затем в длительный отпуск.
Они на свободе
В 2013 году суд приговорил Андрея Зыборева к 7 с половиной годам лишения свободы, признав его виновным по 18 эпизодам преступлений (ст. 132 УК РФ). В 2019 году он освободился.
Александра Маркова в том же году Новосибирский областной суд приговорил к 8 с половиной годам лишения свободы. Прокуратура решением осталась недовольна. В 2015 году после нового рассмотрения дела ему назначили новое наказание — 12 лет колонии строгого режима. Марков освободился в начале сентября 2023 года.
Соседи педофила, приславшие в редакцию фото, на котором он запечатлен в первые дни на свободе, отметили, что теперь боятся выпускать своих детей на улицу. Опасаются, что «детский ад» может повториться.
В марте 2023 года 15-летний воспитанник детского дома №1 смертельно травмировался, выпрыгнув из окна при побеге из детского учреждения. Следователи возбудили уголовное дело, поскольку сотрудники детдома долгое время не вызывали пострадавшему скорую помощь. На днях глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от новосибирских силовиков отчитаться о ходе расследования. Известно, что во время трагедии детским домом руководила Елена Молчанова. В 2011 году она рассказывала журналистам, что воспитателя, которого силовики подозревали в педофилии, отправили в отпуск.