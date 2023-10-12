Детский ад: воспитатель-педофил вышел на свободу после 12 лет срока — новосибирцы боятся выпускать детей из дома

Бедный Ваня

На фотографии ниже — Ваня Усольцев. Мальчик из неблагополучной семьи, в которой ему не досталось родительских теплоты и внимания: мать слишком любила алкоголь, а отчиму до подростка не было никакого дела. Кроме него в убитой квартире на Затулинке жили ещё две сестры: иногда приходилось спать на кухне. Парень часто уходил из дома на день-два, бродил по улицам, ночевал у друзей. Подростком начал выпивать, курить.



— Начало 2000-х, мне было 13–14 лет где-то. Однажды я стоял в подъезде, курил. Ко мне подошёл незнакомый взрослый мужик, который кого-то искал. Он начал меня расспрашивать, как зовут, где живу. Я ответил. Потом он спросил: «Ты какого года рождения?» Я говорю: «86-го». Он продолжает: «Божишься на попу, что 86-го?». Я говорю: «Да». Он мне: «А не 1986-го ли ты года? Ты проотвечался», — рассказывал много лет спустя оперативникам повзрослевший Усольцев.