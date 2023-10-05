«Зашел к ней в купе»: сибиряк попытался изнасиловать пассажирку в поезде

До суда дошло дело против жителя Омска, которого обвиняют в попытке изнасилования пассажирки поезда. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.



— Следствием установлено, что в июле 2023 года обвиняемый, следовавший пассажирским поездом в Новосибирской области, пришел к потерпевшей в купе и, применяя насилие, попытался совершить в отношении нее изнасилование, — объяснили следователи. — Но довести свой преступный умысел до конца он не смог из-за того, что потерпевшая оказала ему активное сопротивление.