Обвиняемого в изнасиловании 14-летней школьницы из Новосибирска поймали за границей — его экстрадировали из Черногории

В Россию из Черногории экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске. Его обвиняют в изнасиловании
— Противоправные деяния совершены в Новосибирске в мае 2021 года. Предварительно установлено, что фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, мужчину задержали в Черногории в марте 2023 года.
Ранее НГС писал о том, как 14-летняя девочка из новосибирского села Утянка стала жертвой насилия и забеременела. Под стражу отправили ее отчима.