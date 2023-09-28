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Обвиняемого в изнасиловании 14-летней школьницы из Новосибирска поймали за границей — его экстрадировали из Черногории

Мужчина находился в международном розыске

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По данным следствия, жертвой мужчины стала 14-летняя девочка

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В Россию из Черногории экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске. Его обвиняют в изнасиловании 14-летней школьницы из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

— Противоправные деяния совершены в Новосибирске в мае 2021 года. Предварительно установлено, что фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Видео: ГУ МВД России

По данным ведомства, мужчину задержали в Черногории в марте 2023 года. 28 сентября его передали российским силовикам для доставки в Москву.

Ранее НГС писал о том, как 14-летняя девочка из новосибирского села Утянка стала жертвой насилия и забеременела. Под стражу отправили ее отчима.

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