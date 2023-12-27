Новосибирца задержали из-за подозрений в насилии над девочкой

В Новосибирске 46-летнего мужчину подозревают в насилии над ребенком на улице в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным следствия, 26 декабря 2023 года мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления.
После он был пойман и задержан сотрудниками полиции. По информации пресс-службы, в ближайшее время следователь должен подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Недавно по новосибирским чатам распространили сообщение о педофиле, который приставал к школьнице на Родниках. Это якобы произошло, когда девочка стояла на остановке. В середине октября в Новосибирске также искали мужчину, которого заподозрили в насилии над детьми: следователи призвали помочь установить личность и местонахождение сибиряка.