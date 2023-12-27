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Новосибирца задержали из-за подозрений в насилии над девочкой

По данным регионального СК РФ, ЧП произошло в Октябрьском районе

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По версии следствия, ЧП случилось 26 декабря

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В Новосибирске 46-летнего мужчину подозревают в насилии над ребенком на улице в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, 26 декабря 2023 года мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления.

После он был пойман и задержан сотрудниками полиции. По информации пресс-службы, в ближайшее время следователь должен подать в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Недавно по новосибирским чатам распространили сообщение о педофиле, который приставал к школьнице на Родниках. Это якобы произошло, когда девочка стояла на остановке. В середине октября в Новосибирске также искали мужчину, которого заподозрили в насилии над детьми: следователи призвали помочь установить личность и местонахождение сибиряка.

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