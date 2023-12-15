По новосибирским чатам распространили сообщение о педофиле, который приставал к школьнице на Родниках

В новосибирских чатах появилось сообщение о педофиле на правом берегу города. Неизвестный якобы приставал к девочке-подростку на остановке, пишет издание «Атас.инфо».
Указано, что инцидент произошел в микрорайоне «Родники» Калининского района. СМИ ссылается на сообщение, которое появилось в местных мессенджерах.
— В нашем районе появился педофил. Сегодня на остановке «Родники» мужчина, примерно 30 лет, в серой парке и темных штанах, удовлетворялся <….> на девочку-школьницу, — приводится в сообщении, скриншот которого опубликовало издание.
В сообщении уточняется, что девочка сбежала с места произошедшего. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. По информации ведомства, сообщения и заявления от жителей на данный момент не поступали в полицию.
В середине октября в Новосибирске искали мужчину, которого заподозрили в насилии над детьми. Следователи призвали помочь установить личность и местонахождение сибиряка.