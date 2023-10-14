В Новосибирске ищут мужчину с квадратным лицом: его подозревают в растлении детей

В Новосибирске следователи просят помощи у населения. Сибиряков призывают помочь установить личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в растлении детей. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
— Следствие установило, что днем 14 августа в Заельцовском районе Новосибирска неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, — сообщили в СУ СКР по региону.
Известно, что мужчина, которого ищут — славянской внешности. На вид ему около 50–60 лет. Рост — около 175 сантиметров. Волосы седые, а лицо — квадратной формы. Телосложение крупное.
Всех, кому известно о личности или местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам в отдел полиции № 3 Заельцовского УМВД России по Новосибирску: 8 (383) 232–10–02 или 102, 8(383)227–21–72, 8 (923) 119–85–87.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске воспитатель-педофил вышел на свободу после 12 лет срока. Теперь его соседи боятся выпускать детей из дома.