В Питере — есть: обзор журналиста НГС о том, куда сходить в Санкт-Петербурге, кроме Эрмитажа

Любители свежего воздуха, впрочем, могут воспользоваться одним из сервисов «самокатошеринга». В городе их несколько, но чаще всего встречаются желтенькие машинки Whoosh (этим летом они появились и в центре Новосибирска). Улицы Питера для такого вида транспорта приспособлены не больше новосибирских. Но город большой и пешком по нему не находишься.

Несмотря на то что формально в городе до сих пор действует масочный режим, масок в Питере почти никто не носит. Их требуют на входе в крупные ТЦ, но, едва нацепив, люди частенько демонстративно снимают их, едва войдя внутрь. В общественном транспорте люди в масках встречаются примерно так же часто, как у нас люди без масок.

Жилье



Знаменитые питерские коммуналки в массовом порядке переделали в мини-отели, и теперь в городе большой выбор вариантов для бюджетного жилья. Довольно часто встречающийся формат — комнаты-студии с антресолью. Высокие потолки старых квартир позволяют соорудить в крохотной комнатке нечто вроде второго этажа с широкой кроватью наверху и каким-нибудь раскладным диваном снизу. Звукоизоляция в таких мини-гостиницах, правда, бывает ни к черту.

