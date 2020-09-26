В Питере — есть: обзор журналиста НГС о том, куда сходить в Санкт-Петербурге, кроме Эрмитажа

Путеводитель по ресторанам, барам и рюмочным Санкт-Петербурга
В этом году пандемия спутала все планы, и многим пришлось искать новые места для отпуска. Выбор был не так велик — роль морских курортов исполнили преимущественно Сочи с Крымом, а основным направлением у любителей городского туризма стал Санкт-Петербург. Людей туда поехало так много, что обозреватель НГС Стас Соколов решил не только присоединиться к общему потоку, но и сделать небольшой гид для тех, кто планирует это сделать в будущем (или уже сделал и хочет сравнить ощущения).
Дорога
Билет в оба конца рейсом авиакомпании «Победа» без багажа стоил меньше 10 тыс. рублей (еще за две тысячи можно было взять с собой чемодан). Ближайший по цене прямой билет обошелся бы в 14 тыс. Первые годы работы этого дискаунтера сопровождали постоянные скандалы, но теперь, видимо, и публика привыкла к правилам (никто не пытался сесть не на свое место, например), и у самого авиаперевозчика уже нет установки устроить в полете маленький уютный концлагерь. В полете не кормили и даже не предлагали напитки (разве что по запросу могли принести воды), но зато и не беспокоили постоянным движением по салону, раздачей подносов, стаканов, сбором подносов и стаканов. Можно просто уснуть.
Транспорт в городе
Из аэропорта в Пулково нет электрички (как в Москве), но регулярно ходит автобус, который всего за 50 рублей довезет до метро «Московская». Поездка на метро, если не покупать карточку, обойдется в 55 рублей. Такси из аэропорта до центра будет стоить (в зависимости от времени дня) рублей
Метро в Питере проложено очень глубоко, так что о новосибирской привычке прокатиться одну-две станции лучше забыть. Вы дольше будете спускаться и подниматься. Подземка подходит только для дальних переездов, но здорово выручает в час пик, когда город встает в пробках. Впрочем, воспользоваться общественным транспортом всё же стоит — по городу проложен туристический маршрут, по которому ходит старый трамвайчик. Сесть на него по ходу движения, к сожалению, нельзя — для этого нужно ехать в депо, на Васильевский остров. Билеты тоже лучше покупать заранее (это можно сделать только онлайн на Тm.electrotrans.spb.ru). Это более хлопотно, но, по-моему, куда атмосферней, чем стандартные красные двухэтажные туристические автобусы (которые в городе тоже имеются, и в них можно сесть на любой остановке).
Любители свежего воздуха, впрочем, могут воспользоваться одним из сервисов «самокатошеринга». В городе их несколько, но чаще всего встречаются желтенькие машинки Whoosh (этим летом они появились и в центре Новосибирска). Улицы Питера для такого вида транспорта приспособлены не больше новосибирских. Но город большой и пешком по нему не находишься.
Несмотря на то что формально в городе до сих пор действует масочный режим, масок в Питере почти никто не носит. Их требуют на входе в крупные ТЦ, но, едва нацепив, люди частенько демонстративно снимают их, едва войдя внутрь. В общественном транспорте люди в масках встречаются примерно так же часто, как у нас люди без масок.
Жилье
Знаменитые питерские коммуналки в массовом порядке переделали в мини-отели, и теперь в городе большой выбор вариантов для бюджетного жилья. Довольно часто встречающийся формат — комнаты-студии с антресолью. Высокие потолки старых квартир позволяют соорудить в крохотной комнатке нечто вроде второго этажа с широкой кроватью наверху и каким-нибудь раскладным диваном снизу. Звукоизоляция в таких мини-гостиницах, правда, бывает ни к черту.
Цены могут быть разными, и не всегда понятно почему. Мне, например, удалось найти на Гороховой (пять минут ходьбы до станции метро «Сенная площадь», 20 минут — до Дворцовой площади) студию больше 20 кв. метров с окнами, выходящими во двор-колодец, всего за 1400 рублей в сутки. В комнате со свежим ремонтом была газовая плита, стиральная машина и довольно просторная ванная с душем. Это, конечно, удача, но в целом, если вы готовы к тесноте, уложиться в 2000 за ночь более чем реально, а тысячи за
Еда
Здесь, конечно, все сильно зависит от вкусов и возможностей, но в целом уровень цен в Питере примерно такой же, как в Новосибирске. Начать день в Питере можно совершенно по-парижски, завернув в одну из пекарен «Вольчека» (это крупная местная сеть) — за небольшой, но вполне справный круассан и стаканчик с кофе здесь возьмут меньше 100 рублей. Эти милые заведения с винтажными вывесками «Булочная №» разбросаны по всему городу, так что, где бы вы ни проснулись поутру, идти далеко не придется. Открываются «Булочные» в 8 утра. Сытный и сравнительно недорогой завтрак ждет вас круглосуточно в «Пир О.Г.И.» на Фонтанке. Ну и хотя бы раз нужно начать день с игристого. Его подают на завтрак, например, в «Мечтателях» — модном кафе, куда столики бронируют даже по утрам. В остальном здесь тоже очень неплохо, хотя и недешево — блюдо с чашкой кофе обойдется рублей в
Если с деньгами совсем туго, то на обед и ужин вас ждет сеть «Столовая №1» (одно заведение есть в Новосибирске). Чуть интересней пельменные «Бульк» (много разных видов пельменей и вареников и недорогие настойки), а тем, кто хочет разнообразия в одном месте и готов заплатить чуть больше, можно порекомендовать заведения сети Marketplace (там несколько стоек с разной кухней, в одном месте можно взять пасту, в другом — том ям, в третьем — котлетку с пюре).
В городе уже открылось несколько гастромаркетов с большим количеством самых разных концепций, среди которых можно найти уже точки с действительно интересной едой. Самый крупный работает в ТРЦ «Галерея» (рядом с Московским вокзалом) — здесь можно найти всё — от сербского стрит-фуда и дагестанских пирогов до «крафтовых» хот-догов и корейских супов. Много всего интересного есть на Василеостровском рынке, в котором собственно рынка осталось всего ничего — все занято поке, раменом, хинкали и т.д. Просто поесть на гастромаркете обойдется рублей в
В «Футуре» в «Ленполиграфмаше» (предприятие, а сейчас отчасти культурное пространство — см. ниже) можно испытать на себе европейский подход к бизнес-ланчу. Здесь фиксированное меню — салат, суп и два горячих на выбор (с мясом и вегетарианское). Интересная, современная кухня, прекрасный хлеб и выпечка, органическое вино бокалами по гуманным ценам. Но приходить лучше не в час пик — свободных мест может просто не быть.
Гурманам и просто любителям трендовых мест стоит приготовить хотя бы
Творческие пространства
Особый питерский формат (который с недавних пор прижился и у нас) — это ресторанные дворики. Чего-чего, а закрытых пространств в этом городе достаточно. В результате сегодня здесь можно насчитать больше двух десятков площадок разной степени укромности. Иногда там работает одно-два заведения (как, например, в Teplo при Доме композиторов на Большой Морской), иногда вмещается с десяток баров и кафе. Часто такие штуки делают в бывших производственных корпусах, заполняя верхние этажи окружающих дворик зданий «креативными» арендаторами — дизайн-бюро, маркетинговыми агентствами, маленькими ателье одежды и аксессуаров, мини-отелями.
У таких дворов может не быть ни вывесок, ни указателей. Например, чтобы попасть в Co-op Garage, вам придется найти закрытую (но не запертую) калитку в глухих железных воротах на Гороховой. К дворику, где разместилась одна из точек Camorra Pizza и винный бар Utopist, ведет путь через арку, двор (где тоже есть магазинчики) и еще одну арку, после чего нужно повернуть направо.
Кроме еды и алкоголя, такие пространства могут предлагать дополнительные (при этом бесплатные) «ништяки». Например, в Бертгольд-центре можно подняться на обзорную площадку, чтобы сделать столь желанное туристами фото на фоне крыш. Организованная экскурсия по крышам обойдется рублей в 700 на человека. Можно, конечно, просто пропить эти деньги и познакомиться с кем-то из местных, кто организует вам такое приключение просто по пьяной лавочке. Но, если что, я вам этого не советовал.
Есть и совсем крупные пространства, где не просто тусуются, но проходят выставки и концерты. Самая впечатляющая площадка такого рода — это «Новая Голландия», еще не до конца реконструированный комплекс сооружений 18 века на острове, омываемом Мойкой и Адмиралтейским каналом. Кроме зданий с ресторанами и выставочными пространствами, здесь есть уже действующий парк и шикарная детская площадка в форме деревянного корабля. Только вот народу бывает просто немыслимо много. Для прогулок по аллеям лучше отправиться в Летний или Таврический сады.
Если вы любите индустриальный антураж, то вам прямая дорога в сравнительно новый «Севкабель порт» — это несколько корпусов одноименного завода на Васильевском острове (прямо на берегу Финского залива). Здесь тоже полно всякой еды, но осенью сюда имеет смысл тащиться, только если здесь проводятся какие-то интересные мероприятия (это, впрочем, случается регулярно).
Кстати, держите лайфхак — если вас застанет плохая погода в центре, то можно подняться на второй уровень Гостиного двора и гулять там в абсолютно пустой галерее с видом на Невский проспект и Садовую улицу. По какой-то необъяснимой питерской причине там нет ни одного кафе — только какие-то бессмысленно дорогие магазины, в которых продавцов стабильно больше, чем покупателей.
Бары на крышах
Если найти бесплатных проводников на крыши не удалось, можно найти расположенное повыше заведение. Самые «мажористые» (от Новикова, «Гинзы проджект» и дорогих отелей) расположены вокруг Исаакиевского собора. Но туда без пары тысяч рублей в кармане лучше в принципе не соваться.
Более гуманный (и душевный, кстати, тоже) вариант — бар «Небо и вино». Как все гуманное и душевное, найти его может быть непросто. Ступайте по переулку Пирогова в сторону сада Юсуповых, пока не упретесь в стену. Там налево, как раз между стеной и домом, будет дверь, а за ней лестница на пятый этаж. Потом еще пара лестниц, и вот вы уже на крыше, в большом павильоне с панорамными окнами и открытой всем ветрам обширной площадкой вокруг. Отдав рублей 300 за бокал вина (выбор не разочарует), вы получите прекрасный вид в подарок. Вечером в темноте павильон выглядит и вовсе мистически (как многое в Питере).
Рюмочные
Особая форма существования (назвать это низменно «формат заведения» не поворачивается язык), вызванная сыростью, ветрами и вечным недостатком пространства. В рюмочные ходят не есть, а выпивать. Это могут быть и самые натуральные «алкашки» (такая сохранилась, например, в районе Финского вокзала), где стопку водки можно получить за 45 рублей. А уж куда эти 50 грамм вас заведут — решит суровый питерский рок (который судьба, а не стиль музыки).
Есть знакомый по нашей «Пышечной» вариант — простая еда плюс алкоголь (например, блинная-рюмочная). Есть средних размеров бары в жанре «ничего лишнего» (яркий пример — «Рядом» на Гороховой»). То есть ты приходишь, тебе наливают настойки, пива или водки, и все. Поесть, пожалуйста, через дорогу или в соседнее заведение. В таких местах вечерами многолюдно бывает даже в понедельник. Причем атмосфера сильно зависит от того, кто пришел в бар именно сегодня. Возможны варианты от шумных выяснений отношений до негромких дискуссий о поэтике раннего Бродского. В морду тоже можно получить, так что применяйте этот формат осмотрительно.
Эстетам можно порекомендовать специфические питерские коктейль-бары, которые по сути те же рюмочные, но только для публики с существенно большим количеством денег и вкуса. «Полторы комнаты» на Маяковского легко отнимут у вас полторы тысячи рублей (вы даже не заметите), но ничего кроме радости этот факт вам не принесет. Из еды тут только долька фиги (которая фрукт, а не фигура из пальцев), манерно выложенная на дощечку, на которой установлен бокал с очередной амброзией.
Что ещё
Список музеев можно легко узнать в 2ГИС (в принципе одного Эрмитажа хватит на неделю, если вы идете туда не только для того, чтобы сделать селфи). Из неочевидного могу порекомендовать например «Эрарту» — это едва ли не самый крупный музей современного искусства России. Там, к слову, есть работы новосибирцев, в том числе Константина Ерёменко, который, как настоящий современный художник, творит для души, а на жизнь зарабатывает отделочными работами.
Но вообще, конечно, Питер — сам по себе музей. Городу повезло сначала, когда его возвели сразу в камне и по единому плану (почти ничего не успело сгореть или сгнить), а потом, когда после революции он утратил столичный статус, в результате основной удар градостроительного энтузиазма нового времени приняла на себя Москва. Так что сейчас (особенно после довольно масштабных реставрационных работ последнего десятилетия) Питер выглядит как почти идеально сохранившийся город 18–19 веков, настоящий музей под открытым небом, где экспонаты ждут вас на каждой улице.
Можно не брать никаких экскурсий, а просто достать смартфон и гуглить адрес заинтересовавшего дома. Я, например, таким образом совершено случайно наткнулся на здание, которое выглядит сейчас как замок из фильма в стиле кибербанк. Это Дворец культуры работников связи, построенные на базе немецкой реформаторской кирхи конца 19 века. Кажется, он прямо сейчас готов держать оборону против нашествия зомби или дикарей из пустошей.
Из нетривиальных развлечений в самом центре можно порекомендовать, например, прогулки по пляжу у Петропавловской крепости. Довольно широкая полоса песка выглядит как берег моря — в солнечные дни люди там загорают, как на курорте. Купаться, правда, запрещено (ну вдруг вам придёт такая шальная идея — искупаться в Неве с видом на Эрмитаж). Было бы потеплей, можно было бы отправиться на берег Финского залива — куда-нибудь в Комарово: море, сосны — ни дать ни взять Обское море. На электричке от Финляндского вокзала меньше часа езды.
Если вы приедете в Питер больше, чем на неделю, можно выбраться куда-нибудь подальше. Скоростная электричка, например, домчит вас за час двадцать минут (и 350 рублей) в Выборг — городок почти на границе с Финляндией, центр которого выстроен еще до рождения Пушкина (а некоторые постройки и вовсе возведены в Средневековье). Местами, правда, старый город выглядит так, как будто бои за него закончились в прошлом месяце. Но есть в нем куски практически неотличимые от старых городков Прибалтики, Польши или Швеции. Уникальной местной достопримечательностью можно считать самый старый жилой дом России. Построен он еще в 17 веке, и в нем и сейчас живут люди.
Для человека, который уже худо-бедно поездил по миру, Санкт-Петербург будет лучшим доказательством того, что Россия — неотъемлемая часть Европы, что бы там ни придумывали себе кабинетные и диванные философы. Причем, если с точки зрения архитектуры никаких сомнений в этом не было и раньше, то теперь город еще и перестал как-то существенно отличаться от любой европейской столицы и в плане общей организации городской среды. Так что если вас неудержимо тянет в Париж или Берлин, но самолеты туда пока не летают, или просто не позволяет бюджет, можете смело брать билет в Питер.
О том, с чем столкнулись туристы в переполненном отдыхающими Сочи, можно прочитать в материале журналиста НГС Вероники Барашковой.