Вход по пропускам: гигантский бар за Оперным принял первых посетителей — показываем, как это было

Первые новосибирцы побывали в гигантском баре BlaBlaBar
Новосибирский BlaBlaBar принял первых посетителей — 16 октября прошло техническое открытие этого «барного пространства», на котором смогли побывать только те, кто получил приглашение. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как это выглядело.
BlaBlaBar занимает весь второй этаж офисного комплекса «СитиЦентр» за Оперным театром. Открытие было названо «техническим», что предполагало возможные сбои. Чтобы избежать большого наплыва посетителей в первый же вечер, мероприятие сделали закрытым — попасть туда можно было, получив приглашение. Поэтому в число первых посетителей попали знакомые и партнеры арендаторов, а также какое-то количество подписчиков аккаунтов комплекса в соцсетях.
Публика начала собираться к восьми вечера. На входе людей встречали стилизованные под полицию секьюрити и рамка безопасности. Это первое узкое место комплекса — при большом наплыве людей здесь выстроилась бы приличная очередь. У комплекса, впрочем, есть дополнительный VIP-вход, так что самых денежных клиентов могут пустить внутрь, минуя очередь.
Несмотря на закрытый характер вечеринки, народу собралось прилично — уже через час после начала работы у некоторых баров была занята добрая половина мест. В то же самое время стойки баров, расположенных по краям зала, могли быть совершено пусты.
Больше всего народу собралось у пивного бара — этот уголок стазу начал выглядеть как типичный паб с преимущественно мужским составом посетителей.
Публика была одета очень по-разному. Большинство явно пришли в том, в чем провели день в офисе. Но были и те, кто успел переодеться в вечерние и коктейльные платья.
Комплекс состоит практически из одних только баров, большинство из которых предлагает коктейли. Для того чтобы как-то выделиться на общем фоне, заведения используют не только оформление и названия позиций в коктейльной карте, но и посуду. Так, например, подают напитки в баре, стилизованном под химическую лабораторию.
Перекусить в BlaBlaBar в первый вечер можно было в одном единственном месте — здесь заработала вторая точка проекта Дениса Иванова Aziatish, которая предлагала усеченное меню всего из нескольких позиций — роллы и пара супов. В ближайшем будущем восточная кухня будет дополнена точкой «Чашка Кофе Light» и стилизованным вагоном уличной еды Hit&Meat.
В первый же вечер публика смогла увидеть, каково будет здесь смотреть выступления музыкальных групп. Посетителям, которым не хватит места вокруг небольшой сцены смогут видеть происходящее на ней на экранах разных размеров, которые распределены по всему залу.
Цены в барах примерно соответствуют среднему уровню для заведений подобного типа в Новосибирске. Коктейль, бокал вина или порция крепкого алкоголя (недорогой виски, текила и так далее) обойдутся в 300–400 рублей. В BlaBlaBar говорят, что все заведения вместе взятые предлагают порядка 600 коктейлей. Не факт, что все они будут отличаться чем-то кроме тематических названий. Но вот, например, в «мексиканском» баре можно заказать «русскую "Маргариту"», в которой роль томатного сока играет свекольный сок.
Особенность BlaBlaBar не только большая территория, всё пространство сделано единым, в нем почти нет изолированных зон. Предполагается, что публика будет переходить от стойки к стойке, знакомиться и общаться. В первый вечер, впрочем, всё это выглядело как корпоратив большой компании, где сотрудники разбиваются на небольшие группы по отделам.
BlaBlaBar — первое и самое крупное барное пространство Новосибирска такого типа. Однако скоро к нему должен присоединиться ещё и комплекс «Типография», где будет реализован похожий принцип — несколько разноплановых заведений, работающих в общем зале.