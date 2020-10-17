Вход по пропускам: гигантский бар за Оперным принял первых посетителей — показываем, как это было

Новосибирский BlaBlaBar принял первых посетителей — 16 октября прошло техническое открытие этого «барного пространства», на котором смогли побывать только те, кто получил приглашение. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как это выглядело.

BlaBlaBar занимает весь второй этаж офисного комплекса «СитиЦентр» за Оперным театром. Открытие было названо «техническим», что предполагало возможные сбои. Чтобы избежать большого наплыва посетителей в первый же вечер, мероприятие сделали закрытым — попасть туда можно было, получив приглашение. Поэтому в число первых посетителей попали знакомые и партнеры арендаторов, а также какое-то количество подписчиков аккаунтов комплекса в соцсетях.