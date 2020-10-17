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Вход по пропускам: гигантский бар за Оперным принял первых посетителей — показываем, как это было

Посетители пили коктейли из пробирок, пробовали странные напитки и ели рамен

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В первый вечер тут собралось несколько сотен гостей

В первый вечер тут собралось несколько сотен гостей

Первые новосибирцы побывали в гигантском баре BlaBlaBar

Новосибирский BlaBlaBar принял первых посетителей — 16 октября прошло техническое открытие этого «барного пространства», на котором смогли побывать только те, кто получил приглашение. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, как это выглядело.

BlaBlaBar занимает весь второй этаж офисного комплекса «СитиЦентр» за Оперным театром. Открытие было названо «техническим», что предполагало возможные сбои. Чтобы избежать большого наплыва посетителей в первый же вечер, мероприятие сделали закрытым — попасть туда можно было, получив приглашение. Поэтому в число первых посетителей попали знакомые и партнеры арендаторов, а также какое-то количество подписчиков аккаунтов комплекса в соцсетях.

Попасть внутрь можно было только пройдя через рамку безопасности

Попасть внутрь можно было только пройдя через рамку безопасности

Публика начала собираться к восьми вечера. На входе людей встречали стилизованные под полицию секьюрити и рамка безопасности. Это первое узкое место комплекса — при большом наплыве людей здесь выстроилась бы приличная очередь. У комплекса, впрочем, есть дополнительный VIP-вход, так что самых денежных клиентов могут пустить внутрь, минуя очередь.

Стилистика бара должна проявляться и в составе коктейлей

Стилистика бара должна проявляться и в составе коктейлей

Несмотря на закрытый характер вечеринки, народу собралось прилично — уже через час после начала работы у некоторых баров была занята добрая половина мест. В то же самое время стойки баров, расположенных по краям зала, могли быть совершено пусты.

У стойки заведения Two beer or not two beer

У стойки заведения Two beer or not two beer

Больше всего народу собралось у пивного бара — этот уголок стазу начал выглядеть как типичный паб с преимущественно мужским составом посетителей.

А вот и девушки

А вот и девушки

Публика была одета очень по-разному. Большинство явно пришли в том, в чем провели день в офисе. Но были и те, кто успел переодеться в вечерние и коктейльные платья.

В баре «Алхимия» в качестве посуды используют колбы и пробирки

В баре «Алхимия» в качестве посуды используют колбы и пробирки

Комплекс состоит практически из одних только баров, большинство из которых предлагает коктейли. Для того чтобы как-то выделиться на общем фоне, заведения используют не только оформление и названия позиций в коктейльной карте, но и посуду. Так, например, подают напитки в баре, стилизованном под химическую лабораторию.

Рамен из Aziatish

Рамен из Aziatish

Перекусить в BlaBlaBar в первый вечер можно было в одном единственном месте — здесь заработала вторая точка проекта Дениса Иванова Aziatish, которая предлагала усеченное меню всего из нескольких позиций — роллы и пара супов. В ближайшем будущем восточная кухня будет дополнена точкой «Чашка Кофе Light» и стилизованным вагоном уличной еды Hit&Meat.

Развлекательная программа тоже была

Развлекательная программа тоже была

В первый же вечер публика смогла увидеть, каково будет здесь смотреть выступления музыкальных групп. Посетителям, которым не хватит места вокруг небольшой сцены смогут видеть происходящее на ней на экранах разных размеров, которые распределены по всему залу.

Коктейль «Русская Маргарита» в баре Antro del Mexico

Коктейль «Русская Маргарита» в баре Antro del Mexico

Цены в барах примерно соответствуют среднему уровню для заведений подобного типа в Новосибирске. Коктейль, бокал вина или порция крепкого алкоголя (недорогой виски, текила и так далее) обойдутся в 300–400 рублей. В BlaBlaBar говорят, что все заведения вместе взятые предлагают порядка 600 коктейлей. Не факт, что все они будут отличаться чем-то кроме тематических названий. Но вот, например, в «мексиканском» баре можно заказать «русскую "Маргариту"», в которой роль томатного сока играет свекольный сок.

Больше всего народу стабильно собирается у стоек баров, расположенных в центре зала

Больше всего народу стабильно собирается у стоек баров, расположенных в центре зала

Особенность BlaBlaBar не только большая территория, всё пространство сделано единым, в нем почти нет изолированных зон. Предполагается, что публика будет переходить от стойки к стойке, знакомиться и общаться. В первый вечер, впрочем, всё это выглядело как корпоратив большой компании, где сотрудники разбиваются на небольшие группы по отделам.

Всего в новосибирском BlaBlaBar будет работать около 30 заведений

Всего в новосибирском BlaBlaBar будет работать около 30 заведений

BlaBlaBar — первое и самое крупное барное пространство Новосибирска такого типа. Однако скоро к нему должен присоединиться ещё и комплекс «Типография», где будет реализован похожий принцип — несколько разноплановых заведений, работающих в общем зале.

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BlaBlaBarбары и рестораны
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