Мэр Новосибирска назвал срок окончания работ на Октябрьском мосту

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют завершить до конца этой недели. Сейчас там выравнивают дорожное покрытие.
— На прошлой неделе в выходные дни приступили к ремонту дорожного покрытия Октябрьского моста. Конечно, это вызвало затруднение в движении. На этой неделе планируем закончить все работы. В зиму входим с отремонтированным дорожным покрытием, — рассказал сегодня,
Подрядчиком, который отремонтирует мост, стала компания «Стройсити», ее выбрали на прошлой неделе. В документах об аукционе говорилось, что работы должны завершить до
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Стройсити» зарегистрировали в 2006 году. Учредитель фирмы — Алиев Техран Алекбер Оглы. В этом году компания уже выигрывала аукционы на ремонт дорожного покрытия в Новосибирске за 47,4 и 69,5 млн рублей. Выручка «Стройсити» в 2020 году составила 390,9 млн рублей, прибыль — 4,1 млн рублей.
Сегодня на мосту тоже образовалась пробка. По данным сервиса 2ГИС, движение затруднено в обе стороны.
На дороге уложат выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси, а также выполнят фрезерование.
Накануне, 19 сентября, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал снимки на Октябрьском мосту. Посмотрите на 10 кадров с огромной пробкой до правого берега.