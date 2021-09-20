Мэр Новосибирска назвал срок окончания работ на Октябрьском мосту

Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске планируют завершить до конца этой недели. Сейчас там выравнивают дорожное покрытие.

— На прошлой неделе в выходные дни приступили к ремонту дорожного покрытия Октябрьского моста. Конечно, это вызвало затруднение в движении. На этой неделе планируем закончить все работы. В зиму входим с отремонтированным дорожным покрытием, — рассказал сегодня, 20 сентября , мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время оперативного совещания.

