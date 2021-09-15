В Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт Октябрьского моста — он снизил цену работ

В Новосибирске выбрали подрядчика для ремонта Октябрьского моста
Вчера, 14 сентября, в Новосибирске состоялись торги на выбор подрядчика, который выполнит ремонт покрытия Октябрьского моста. Им стала компания «Стройсити».
По данным сервиса «Контур.Закупки», на участие в аукцион подали четыре заявки. При этом организатор торгов — Управление дорожного строительства Новосибирска — рассмотрел только заявку «Стройсити», потому что только эта компания подала предложение о цене контракта.
— По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, — говорится в документации о закупке.
Начальная цена контракта составляла
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Стройсити» зарегистрировали в 2006 году. Учредитель фирмы — Алиев Техран Алекбер Оглы. В этом году компания уже выигрывала аукционы на ремонт дорожного покрытия в Новосибирске за 47,4 и 69,5 млн рублей. Выручка «Стройсити» в 2020 году составила 390,9 млн рублей, прибыль — 4,1 млн рублей.
Победитель торгов должен произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до
Ранее в Новосибирске планировали провести капитальный ремонт Октябрьского моста, который занял бы