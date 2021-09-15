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В Новосибирске выбрали подрядчика на ремонт Октябрьского моста — он снизил цену работ

В торгах победила компания, которая уже ремонтировала дороги в городе

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Подрядчик должен закончить работы до <nobr class="_">29 октября</nobr> этого года

Подрядчик должен закончить работы до 29 октября этого года

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В Новосибирске выбрали подрядчика для ремонта Октябрьского моста

Вчера, 14 сентября, в Новосибирске состоялись торги на выбор подрядчика, который выполнит ремонт покрытия Октябрьского моста. Им стала компания «Стройсити».

По данным сервиса «Контур.Закупки», на участие в аукцион подали четыре заявки. При этом организатор торгов — Управление дорожного строительства Новосибирска — рассмотрел только заявку «Стройсити», потому что только эта компания подала предложение о цене контракта.

— По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, — говорится в документации о закупке.

Начальная цена контракта составляла 43 611 117 рублей, «Стройсити» выполнит работы за 43 393 062 рубля.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Стройсити» зарегистрировали в 2006 году. Учредитель фирмы — Алиев Техран Алекбер Оглы. В этом году компания уже выигрывала аукционы на ремонт дорожного покрытия в Новосибирске за 47,4 и 69,5 млн рублей. Выручка «Стройсити» в 2020 году составила 390,9 млн рублей, прибыль — 4,1 млн рублей.

Победитель торгов должен произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до 5 кв. м и толщиной 5 см с помощью литого асфальта, уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси. На площади перед мостом также выполнят фрезерование и обустройство верхнего слоя. На участке поднимут смотровые и дождеприемные колодцы до уровня покрытия. Подрядчик должен закончить работы до 29 октября 2021 года.

Ранее в Новосибирске планировали провести капитальный ремонт Октябрьского моста, который занял бы 5 лет. Его стоимость оценивали примерно в 1,6 млн рублей. В августе мэр Анатолий Локоть сообщил, что работы отложили на неопределенный срок.

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