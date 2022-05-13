На Вокзальной магистрали исчезла выделенная полоса, а нелегальная парковка машин «съела» целый ряд
Ремонт улицы сопровождали скандалы из-за обустройства выделенных полос
Сегодня в нашей серии проверок качества дорожного ремонта — Вокзальная магистраль, улица, реконструкцию которой сопровождали скандалы из-за обустройства выделенных полос и ликвидации парковочных карманов. Посмотрим, как ремонт пережил зиму и какая ситуация с движением и парковкой сложилась сейчас на магистрали — рассказывает Дмитрий Косенко.
Осенью прошлого года ремонт Вокзальной магистрали выполняла компания ООО «Роад», все работы стоили казне 121,4 миллиона рублей. Улицу делали полностью, от вокзала до Орджоникидзе, — давайте прокатимся по магистрали от площади Ленина и обратно.
Компанией «Роад» владеет предприниматель Сергей Викторович Котенко, с ним связан другой подрядчик ООО «ДорСтройФлот», который ремонтировал расположенный рядом проспект Димитрова. У самого ООО «Роад» в активе 38 госконтрактов на 733 миллиона рублей по ремонту дорог в самом Новосибирске и в районах области. За 2020 год компания показала выручку в 131,4 миллиона и чистую прибыль в 17,8 миллиона.
И вот первый интересный факт, при движении от площади Ленина после пересечения с Советской мы видим, что знаки выделенной полосы исчезли. И, разумеется, припаркованные на этой полосе машины прекрасно себя чувствуют.
Продолжаем, после проспекта Димитрова знак выделенной полосы остался на месте. Висят знаки запрета парковки и табличка, предупреждающая о работе эвакуаторов. Желающих побегать за своей увезенной машиной практически нет, никто на полосе не паркуется.
Доезжаем до вокзала и можем сделать первые выводы о качестве ремонта. В целом полотно хорошо сохранилось, явных дефектов мы не заметили. Нанесена свежая разметка, в том числе термопластиком.
Тротуары отремонтированы, обустроены газоны — ждем всхода цветочков. От вокзала до проспекта Димитрова так же действует выделенная полоса, припаркованных автомобилей практически нет.
На пересечении с проспектом образовался дефект — легкая колея по направлению движения автомобилей, которые едут по Димитрова. Транспортный поток тут мощный, вот машины уже и успели опять накатать колею, пока не слишком явную.
Далее вновь наблюдаем знаки выделенной полосы, возле здания РЖД видим знаки Р, обозначающие законную парковку. Но места все заняты и уже отсюда автомобили начинают вставать вторым рядом.
Возле офисного центра (дом номер 16) перед перекрестком с Советской автомобили тупо стоят елочкой на выделенной полосе, никто их не эвакуирует. При этом для движения остаются две полосы. А в реальности одна, поскольку и тут авто стоят вторым рядом.
И даже дорожные знаки указывают нам, что полос всего две — одна прямо, другая направо. Третий знак сняли, потому что смирились с незаконной парковкой? А ведь он тут был.
Как же власти сами оценивают качество ремонта и организацию движения на магистрали? По итогам проверок найдены некоторые дефекты, которые подрядчик устранит по гарантии.
— По итогам гарантийного обследования данного объекта в 2022 году были выявлены основные дефекты — износ горизонтальной дорожной разметки, просадки дождеприемных решеток, просадка тротуарной плитки, локальные разрушения садового бортового камня. Срок устранения выявленных дефектов — 01.06.2022, — сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
Что же касается знака третьей полосы — то его, что называется, «ветром сдуло».
— Один из дорожных знаков «Направление движения по полосе» утрачен в процессе эксплуатации. МБУ «Городской центр организации дорожного движения» направлена заявка на восстановление дорожных знаков на вышеуказанном участке, — уточнили в мэрии.
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