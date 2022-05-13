На Вокзальной магистрали исчезла выделенная полоса, а нелегальная парковка машин «съела» целый ряд

Сегодня в нашей серии проверок качества дорожного ремонта — Вокзальная магистраль, улица, реконструкцию которой сопровождали скандалы из-за обустройства выделенных полос и ликвидации парковочных карманов. Посмотрим, как ремонт пережил зиму и какая ситуация с движением и парковкой сложилась сейчас на магистрали — рассказывает Дмитрий Косенко.

Осенью прошлого года ремонт Вокзальной магистрали выполняла компания ООО «Роад», все работы стоили казне 121,4 миллиона рублей. Улицу делали полностью, от вокзала до Орджоникидзе, — давайте прокатимся по магистрали от площади Ленина и обратно.