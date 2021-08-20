Жители Выборной задыхаются из-за пыли от асфальтового завода — виноват в этом оказался коронавирус

Жители Новосибирска задыхаются из-за работы асфальтового завода
Асфальтовый завод, который находится рядом с ТЭЦ
Долгое время предприятие никак не мешало жителям многоэтажек, но в этом году качество воздуха, по их словам, сильно ухудшилось.
— Началось всё примерно весной. Я живу в доме 91/4 на
Один из жителей снял эффектное видео, как выглядит пыль со стороны.
Жители обращались к депутатам, собирали подписи, но всё оказалось бесполезно, пока 20 августа они не опубликовали видео и не стали распространять информацию по всевозможных соцсетям.
— Один раз стояла такая пыль, что было видно большое облако над лесами. А как-то ехали ехали на машине и будто попали в настоящий туман, — рассказывает Анастасия Дербич, которая живет на Пролетарской, 271/3. Они с соседями собирали подписи, но никакой реакции не последовало.
По вечерам, говорят жители, обстановка обостряется.
В ответ на поднятый шум в социальных сетях технический директор ООО «СТС» снял видео, на котором объяснил причину ухудшения ситуации с пылью.
— Я являюсь техническим директором группы компаний СТС, мы также следим за обращением жителей. Отслеживаем соцсети. Был большой перерыв в замене фильтров. Нас подвели поставщики из Самары по срокам. Сейчас, как все мы знаем, в России COVID-19. По срокам подвели с поставкой, — рассказал Юрий Грицай.
Компания ООО «СТС+» занимается строительство жилых и нежилых зданий и благоустройством, в том числе строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем числится Гусейнов Октай Мирза Оглы, сообщает сервис «Контур-Фокус».
До этого жалобы на экологическую обстановку поступали от жителей улицы Республиканской. По их словам, рядом с домами неподалеку от завода имени Чкалова резко пахло керосином.