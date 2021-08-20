Жители Выборной задыхаются из-за пыли от асфальтового завода — виноват в этом оказался коронавирус

Асфальтовый завод, который находится рядом с ТЭЦ № 5 , превратил жизнь новосибирцев с улицы Выборной в пыльный ад. Пыль с территории предприятия попадает даже на 17-й этаж. Местные жители снимают видео, публикуют обращения к властям в социальных сетях, жалуются во все инстанции и не понимают, кто разрешил работать заводу в спальном районе.

Долгое время предприятие никак не мешало жителям многоэтажек, но в этом году качество воздуха, по их словам, сильно ухудшилось.