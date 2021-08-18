«Дышим через марлю всей семьёй»: жители домов у завода Чкалова пожаловались на едкий странный запах

Жители Новосибирска жалуются на едкий запах керосина в воздухе
Едкий запах керосина на улице Республиканской местные жители почувствовали накануне вечером, 17 августа. Пахло рядом с домами неподалеку от завода имени Чкалова, поэтому новосибирцы предположили, что утечка могла произойти именно там. Сообщения в службу 112 и редакцию НГС поступили около 23:00.
— В Дзержинском районе с 23:00 жутчайший запах керосина в воздухе. Невозможно спать, закрыли окна, дышим через марлю всей семьёй. Рядом находится авиастроительный завод. В мэрии об утечке или сбросе топлива помалкивают, ссылаясь на то, что от МЧС и пожарных не поступало информации. Перенаправляют в Роспотребнадзор для взятия проб воздуха, на горячей линии которого либо скидывают, прерывают звонок, либо кидают трубку сидящие там операторы-консультанты, — пожаловался в редакцию НГС читатель. — Как быть в такой экстренной ситуации людям? Это может быть очень опасно. Соседка — астматик, надышалась во сне этого «свежего» воздуха, вызвали скорую.
О запахе керосина сообщили жители домов на улице Республиканской, 17 и Республиканской, 10/1. В мэрии Новосибирска обещали прокомментировать ситуацию позднее, подчеркнув, что вообще-то на такие инциденты должно реагировать Минприроды.
В Министерстве природных ресурсов НСО сообщили, что не уполномочены контролировать ситуацию с воздухом на заводе.
— Жалоб не поступало. Никаких действий не принято. В установленной сфере деятельности Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области наделено полномочиями по осуществлению государственного регионального надзора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе Минприроды региона. — Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова является объектом федерального надзора.
В ведомстве предложили обратиться за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
— Каких-либо запахов не было, — кратко ответили там.
Редакция отправила официальные запросы в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора и на завод имени Чкалова. Ответы пока не поступили.
Во время последней прямой линии с Владимиром Путиным читательница НГС задала ему вопрос о неприятном запахе в Новосибирске. Обращение тогда не зачитали, но ответ сибирячке все-таки пришел. Почитайте, что ответили чиновники.