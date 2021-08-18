«Дышим через марлю всей семьёй»: жители домов у завода Чкалова пожаловались на едкий странный запах

Едкий запах керосина на улице Республиканской местные жители почувствовали накануне вечером, 17 августа. Пахло рядом с домами неподалеку от завода имени Чкалова, поэтому новосибирцы предположили, что утечка могла произойти именно там. Сообщения в службу 112 и редакцию НГС поступили около 23:00.



— В Дзержинском районе с 23:00 жутчайший запах керосина в воздухе. Невозможно спать, закрыли окна, дышим через марлю всей семьёй. Рядом находится авиастроительный завод. В мэрии об утечке или сбросе топлива помалкивают, ссылаясь на то, что от МЧС и пожарных не поступало информации. Перенаправляют в Роспотребнадзор для взятия проб воздуха, на горячей линии которого либо скидывают, прерывают звонок, либо кидают трубку сидящие там операторы-консультанты, — пожаловался в редакцию НГС читатель. — Как быть в такой экстренной ситуации людям? Это может быть очень опасно. Соседка — астматик, надышалась во сне этого «свежего» воздуха, вызвали скорую.