«От старой дороги ничего не осталось»: как идут работы на Гусинобродском шоссе, которое ремонтируют с 2020 года
Участок дороги планируется расширить в два раза
В Новосибирске до октября 2022 года закончат ремонт 2,2 километра Гусинобродского шоссе. Реконструкция стоимостью 550 миллионов рублей началась в 2020 году. В этом году на него было выделено 375 миллионов рублей. Сегодня, 12 мая, журналистам рассказали о том, как идут работы.
По проекту, Гусинобродское шоссе расширят в два раза — вместо двух полос, будет четыре. К концу 2022 года должны появиться новые остановки, освещение и с одной стороны будет обустроен тротуар. Появится новая ливневая канализация. Подрядчик также обязался установить три новых светофора.
— Вышли в конце 2020 года с выноса водопровода. Сейчас он вынесен на 100%. Снос деревьев произвели, убрали здание магазина строительных материалов. На данный момент коммуникации проброшены все. Остались дорожные работы по устройству асфальта и водоотводных лотков, — рассказал директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.
Ремонт финансируется из федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», уточнил мэр Новосибирска.
— Это третий этап. Наиболее сложный, к которому приступили в прошлом году. Тут был вынос коммуникации, были вопросы с колодцами, осталось решить вопрос с высоковольтным кабелем. А остальные вопросы организационные решены. Мы в 2022 году этот этап закончим и у нас останется чуть меньше километра до границы города по Гусинобродскому шоссе, — пояснил Анатолий Локоть.
ООО «Перлит-Строй» было создано 29 января 2007 года. Ранее НГС писал, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. Гендиректор компании и владелец — Коля Кулиджанян. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания заключила госконтракты на 3,5 миллиарда рублей. Из 312 конкурсов на госзакупки, в которых участвовала компания, «Перлит-Строй» выиграл 214.
В области по БКД работает ТУАД, которое ремонтирует Восточный обход. К концу мая на участках первого этапа строительства Восточного обхода планируется приступить к устройству цементобетонного покрытия.