СЕЙЧАС +21°С
Пробки 6/10
usd 68.84
eur 72.63
Тема дняАфиша Новосибирска на выходные
Все новости
Все новости

«От старой дороги ничего не осталось»: как идут работы на Гусинобродском шоссе, которое ремонтируют с 2020 года

Участок дороги планируется расширить в два раза

463
Гусинобродское шоссе сузили на время ремонта

Гусинобродское шоссе сузили на время ремонта

Поделиться

В Новосибирске до октября 2022 года закончат ремонт 2,2 километра Гусинобродского шоссе. Реконструкция стоимостью 550 миллионов рублей началась в 2020 году. В этом году на него было выделено 375 миллионов рублей. Сегодня, 12 мая, журналистам рассказали о том, как идут работы.

По проекту, Гусинобродское шоссе расширят в два раза — вместо двух полос, будет четыре. К концу 2022 года должны появиться новые остановки, освещение и с одной стороны будет обустроен тротуар. Появится новая ливневая канализация. Подрядчик также обязался установить три новых светофора.

— Вышли в конце 2020 года с выноса водопровода. Сейчас он вынесен на 100%. Снос деревьев произвели, убрали здание магазина строительных материалов. На данный момент коммуникации проброшены все. Остались дорожные работы по устройству асфальта и водоотводных лотков, — рассказал директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров.

Генеральный подрядчик ремонта ГБШ — ООО «Перлит-Строй»

Генеральный подрядчик ремонта ГБШ — ООО «Перлит-Строй»

Поделиться

Ремонт финансируется из федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», уточнил мэр Новосибирска.

— Это третий этап. Наиболее сложный, к которому приступили в прошлом году. Тут был вынос коммуникации, были вопросы с колодцами, осталось решить вопрос с высоковольтным кабелем. А остальные вопросы организационные решены. Мы в 2022 году этот этап закончим и у нас останется чуть меньше километра до границы города по Гусинобродскому шоссе, — пояснил Анатолий Локоть.

Николай Лавров уточнил, что сейчас подрядчик столкнулся с подорожанием материалов. Пока неизвестно, повлияет ли это на стоимость проекта

Николай Лавров уточнил, что сейчас подрядчик столкнулся с подорожанием материалов. Пока неизвестно, повлияет ли это на стоимость проекта

Поделиться

Во время ремонта ГБШ, как сообщил мэр Новосибирска, перенесли газопровод. Для этого газ у местных жителей отключали на три дня

Во время ремонта ГБШ, как сообщил мэр Новосибирска, перенесли газопровод. Для этого газ у местных жителей отключали на три дня

Поделиться

Ремонт дороги ведется только в дневное время

Ремонт дороги ведется только в дневное время

Поделиться

В этом году должны установить новые ливневки

В этом году должны установить новые ливневки

Поделиться

ООО «Перлит-Строй» было создано 29 января 2007 года. Ранее НГС писал, что это известный в городе строитель — он выполнял заказы на ремонт набережной, строительство снегоплавильных станций. Гендиректор компании и владелец — Коля Кулиджанян. Выручка ООО «Перлит-Строй» на конец 2021 года — 393,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,2 миллиона. Компания заключила госконтракты на 3,5 миллиарда рублей. Из 312 конкурсов на госзакупки, в которых участвовала компания, «Перлит-Строй» выиграл 214.

В области по БКД работает ТУАД, которое ремонтирует Восточный обход. К концу мая на участках первого этапа строительства Восточного обхода планируется приступить к устройству цементобетонного покрытия.

По теме 5

ремонтдорогимэрия
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2