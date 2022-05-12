«От старой дороги ничего не осталось»: как идут работы на Гусинобродском шоссе, которое ремонтируют с 2020 года

В Новосибирске до октября 2022 года закончат ремонт 2,2 километра Гусинобродского шоссе. Реконструкция стоимостью 550 миллионов рублей началась в 2020 году. В этом году на него было выделено 375 миллионов рублей. Сегодня, 12 мая, журналистам рассказали о том, как идут работы.

По проекту, Гусинобродское шоссе расширят в два раза — вместо двух полос, будет четыре. К концу 2022 года должны появиться новые остановки, освещение и с одной стороны будет обустроен тротуар. Появится новая ливневая канализация. Подрядчик также обязался установить три новых светофора.