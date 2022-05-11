Как идет стройка Восточного обхода: до конца июня откроют движение на пересечении с автодорогой К19-р

К концу мая на участках первого этапа строительства Восточного обхода планируется приступить к устройству цементобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора».

В компании рассказали, что основной объем работ сейчас проходит на 14-м километре, в месте будущей транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-р. Там начали работы по устройству слоев из пескоцемента на подходах к путепроводу.

— В планах — до конца июня открыть движение по двум из четырех полос путепровода, а до конца нынешнего года сооружение начнет функционировать в полном объеме, — отметили в «Сибуправтодоре».