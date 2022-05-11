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Тема дняКак идет стройка Восточного обхода
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Как идет стройка Восточного обхода: до конца июня откроют движение на пересечении с автодорогой К19-р

На части дороги планируют открыть движение уже в июне

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I этап дороги должны ввести в эксплуатацию в 2024 году

I этап дороги должны ввести в эксплуатацию в 2024 году

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К концу мая на участках первого этапа строительства Восточного обхода планируется приступить к устройству цементобетонного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба «Сибуправтодора».

В компании рассказали, что основной объем работ сейчас проходит на 14-м километре, в месте будущей транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-р. Там начали работы по устройству слоев из пескоцемента на подходах к путепроводу.

— В планах — до конца июня открыть движение по двум из четырех полос путепровода, а до конца нынешнего года сооружение начнет функционировать в полном объеме, — отметили в «Сибуправтодоре».

К концу мая планируют приступить к устройству цементобетонного покрытия

К концу мая планируют приступить к устройству цементобетонного покрытия

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На транспортной развязке у Ново-Лугового идет омоноличивание блоков путепровода. Продолжается устройство слоев основания по основному ходу дороги — работы выполнены на 4,3 км.

Строительство Восточного обхода Новосибирска, участка трассы Р-256 «Чуйский тракт», идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». I этап (14–34-й км) должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. В составе I этапа три транспортных развязки и семь мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров, в том числе эстакадная часть над рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями общей длиной 677 погонных метров.

Подрядчик строительства — ОАО «Новосибирскавтодор». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию основали в феврале 1995 года. В 2020 году выручка фирмы составила 13,1 млрд рублей, чистая прибыль — 751,8 млн. Общая сумма госконтрактов, которые заключили с «Новосибирскавтодором», — 127,2 млрд рублей. Стоимость работ на участке в 10,7 км Восточного обхода составила 3,7 млрд рублей.

В январе на строительство Восточного обхода из федерального бюджета выделили еще 2,5 миллиарда рублей.

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