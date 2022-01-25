На строительство Восточного обхода из федерального бюджета выделят еще 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявили в ходе рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Восточный обход Новосибирска должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».
Строительство
По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2020 году чистая прибыль компании «Новосибирскавтодор» составила 751,8 миллиона рублей. Общая сумма госконтрактов, заключенных с «Новосибирскавтодором», — 128,7 миллиарда рублей.
В декабре стало известно, что стоимость строительства Восточного обхода выросла на 2 миллиарда рублей. Это произошло в 2020 году в результате пересчета по текущему уровню цен, который провели после расторжения контракта с АО «Сибмост». Новую цену назвал «Сибуправтодор».