26 января среда
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 0/10
usd 78.64
eur 88.93
Тема дняПогром в букмекерской конторе
Все новости
Все новости

На строительство Восточного обхода из федерального бюджета выделят еще 2,5 миллиарда

Строительство I этапа трассы возобновлено в мае 2021 года

1 138
31Обсудить

Поделиться

Общая протяженность Восточного обхода — <nobr class="_">80 км</nobr>, первого этапа — <nobr class="_">20 км</nobr>

Общая протяженность Восточного обхода — 80 км, первого этапа — 20 км

Поделиться

На строительство Восточного обхода из федерального бюджета выделят еще 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявили в ходе рабочей встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Восточный обход Новосибирска должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой «Чуйский тракт».

Строительство I этапа14-го по 34-й км) Восточного обхода возобновлено в мае 2021 года после расторжения контракта с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ по первому этапу строительства. Весной 2021 года победителем нового аукциона был признан «Новосибирскавтодор». Сейчас строительно-монтажные работы идут в соответствии с графиком и не прекращаются даже зимой. Общая протяженность Восточного обхода — 80 км, первого этапа — 20 км. Он протянется от пересечения с автомобильной дорогой К-19Р до пересечения с трассой Академгородок — Кольцово. В этом году началось строительство участка длиной в 10,7 км, который входит в первый этап работ. Их должны завершить в 2024 году.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2020 году чистая прибыль компании «Новосибирскавтодор» составила 751,8 миллиона рублей. Общая сумма госконтрактов, заключенных с «Новосибирскавтодором», — 128,7 миллиарда рублей.

В декабре стало известно, что стоимость строительства Восточного обхода выросла на 2 миллиарда рублей. Это произошло в 2020 году в результате пересчета по текущему уровню цен, который провели после расторжения контракта с АО «Сибмост». Новую цену назвал «Сибуправтодор».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Восточный обход«Новосибирскавтодор»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter