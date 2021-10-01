В Новосибирске подрядчик стал переделывать плохой ремонт на Октябрьском мосту

Подрядчик ремонта Октябрьского моста начал переделывать некачественные участки. Об этом на встрече с журналистами сегодня, 1 октября, рассказал мэр города Анатолий Локоть:

— В основном закончен ремонт проезжей части, там, где качество ремонта не отвечает заявленным требованиям, там подрядчик за свой счет переделывает. Надо сказать, что у нас не только на этом объекте подрядчик возвращается к сделанной работе. У нас серьезные замечания по ремонту моста на Трикотажной. Там тоже подрядчик за свой счет переделывает те участки, которые вызывают нарекания. Это нормальный контроль, — сказал Анатолий Локоть.