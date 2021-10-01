В Новосибирске подрядчик стал переделывать плохой ремонт на Октябрьском мосту

Подрядчик ремонта Октябрьского моста начал переделывать некачественные участки. Об этом на встрече с журналистами сегодня, 1 октября, рассказал мэр города Анатолий Локоть:
— В основном закончен ремонт проезжей части, там, где качество ремонта не отвечает заявленным требованиям, там подрядчик за свой счет переделывает. Надо сказать, что у нас не только на этом объекте подрядчик возвращается к сделанной работе. У нас серьезные замечания по ремонту моста на Трикотажной. Там тоже подрядчик за свой счет переделывает те участки, которые вызывают нарекания. Это нормальный контроль, — сказал Анатолий Локоть.
Он уточнил, что, если подрядчик не выполняет все требования, он не получает оплату.
Подрядчиком ремонта Октябрьского моста стала компания «Стройсити».
По данным сервиса «Контур.Закупки», на участие в аукционе подали четыре заявки. При этом организатор торгов — Управление дорожного строительства Новосибирска — рассмотрел только заявку «Стройсити», потому что только эта компания подала предложение о цене контракта.
Начальная цена контракта составляла
По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию «Стройсити» зарегистрировали в 2006 году. Учредитель фирмы — Алиев Техран Алекбер Оглы. В этом году компания уже выигрывала аукционы на ремонт дорожного покрытия в Новосибирске за 47,4 и 69,5 млн рублей. Выручка «Стройсити» в 2020 году составила 390,9 млн рублей, прибыль — 4,1 млн рублей.
В самой компании журналисту НГС затруднились прокомментировать ремонт на мосту.
Мост начали ремонтировать 19 сентября. Из-за этого при движении в сторону правого берега на месте собралась серьезная пробка.
В Новосибирске в этом году идет ремонт Ипподромской магистрали. Он рассчитан на три года, на него потратят 528 млн рублей. Показываем, как меняется эта дорога.