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На ремонт дорог в Новосибирске выделили дополнительные 235 миллионов — их выплатят по федеральной программе

Список улиц пока неизвестен

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Качество дорог в Новосибирске оставляет желать лучшего

Качество дорог в Новосибирске оставляет желать лучшего

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Новосибирск получит дополнительно 235 миллионов рублей на ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Решение было принято 23 мая на заседании правительства.

Как сообщает пресс-служба, министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский объяснил, что средства выделены за счет резервного фонда Правительства России по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На какие именно дороги потратят деньги — пока неизвестно.

В начале мая эксперт заявил о семи грубых нарушениях на ремонтируемом участке в 100 кв. м в Новосибирске. Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по НСО, объяснил, почему такая халатность по всему городу и приводит к огромным ямам и колдобинам. Мэрия Новосибирска в основном не согласилась с экспертом, подтвердив только одно нарушение.

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