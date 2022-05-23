На ремонт дорог в Новосибирске выделили дополнительные 235 миллионов — их выплатят по федеральной программе
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Новосибирск получит дополнительно 235 миллионов рублей на ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Решение было принято 23 мая на заседании правительства.
Как сообщает пресс-служба, министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский объяснил, что средства выделены за счет резервного фонда Правительства России по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
На какие именно дороги потратят деньги — пока неизвестно.
В начале мая эксперт заявил о семи грубых нарушениях на ремонтируемом участке в