«Попробуйте угадать, видит ли их заказчик»: эксперт нашел семь грубых нарушений ремонта дороги на участке в
100 кв. м
Он уверен, что такая работа и превращает наш город в Ямосибирск
Качество дорог — одна из главных проблем для новосибирских автомобилистов. И вроде суммы выделяются немалые, и чиновники отчитываются о тысячах залатанных квадратных метрах, но результат как-то не радует. Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, нашел семь грубых нарушений на ремонтируемом участке всего в 100 м2 и объяснил, почему такая халатность по всему городу и приводит к огромным ямам и колдобинам. Далее — от первого лица.
На прошлой неделе возвращался с семинара по обеспечению качества и безопасности федерального проекта БКД («Безопасные и качественные дороги»). Приезжали московские эксперты, были и представители нашей мэрии... И мне на глаза попадается такая картина. На улице Советской напротив храма ведутся работы на участке примерно в 60–100 м2.
Воодушевленный мероприятием, решил посчитать, сколько нарушений было допущено на маленьком участке. А явление это обыденное для нашего города. Посмотрите внимательно на фото ниже и попробуйте сначала сами их определить. Несколько может найти обычный человек без специальных знаний.
А теперь о нарушениях по порядку:
1. Сотрудники организации не имеют или не используют спецодежду и СИЗ. Полуголые мужчины в центре города за достаточно опасной работой. Это сразу бросается в глаза.
2. Ограждение мест производства работ выполнено с нарушением стандартов (тут много несоответствий, начиная со схемы и заканчивая порядком установки временных знаков). Не обеспечен временный проход людей на участке работ. Это нарушение также определит любой пешеход, которому «посчастливилось» в это время переходить дорогу на этом участке.
3. Нижний слой дороги не уплотнен, четко видны следы вальца. Сам каток, скорее всего, не обеспечивает требуемого уплотнения для покрытий дорог с интенсивным движением на высокощебенистых асфальтобетонных смесях. Уплотнение нижнего слоя нужно, чтобы обеспечить эксплуатационную надежность дороги. Если не сделать всё правильно, то срок службы его будет намного меньше требуемого.
4. Нижний слой в районе колодцев имеет заметный подъём, соответственно, толщина покрытия в месте примыкания не будет обеспечена. Это заведомо слабое место, которое будет быстро разрушаться.
5. Отсутствует подготовка основания и разлив вяжущего материала между слоями и по кромке стыка. Стык между захватками не оформлен (вертикальная обрубка). Эти требования нужно соблюдать, чтобы обеспечить равнопрочность конструкции — покрытие должно работать как единое целое. В данном случае этого не будет и по стыкам будет очень быстрое разрушение, что приведет к сдвигам, отслоению и выкрашиванию асфальтобетона.
6. Ручное распределение смеси (как в нашем примере) очень медленное, как правило, не позволяет обеспечить необходимую температуру смеси на момент начала уплотнения. В итоге это приводит к тому, что на одном участке в разных местах разная температура. Следовательно, не будет обеспечено требуемое качество уплотнения, локальных участков или всего покрытия. А это критически важный показатель. Битумное вяжущее имеет различные свойства при разной температуре. В рассматриваемом случае температура была ниже необходимой. А это значит, что пустот в асфальте будет больше допустимого, структура «рыхлая» и от воздействия внешних факторов быстро разрушится.
7. На месте работ не видно средств контроля: рейка дорожная, термометр, нивелир. Это общая беда. На таких участках до 100 м2 ни разу не видел, чтобы использовались инструменты этого минимального набора для самоконтроля. Как правило, никто не контролирует ровность, стыки, уклон покрытия.
Все эти нарушения приведут к тому, что мы и видим на дорогах нашего города постоянно — это провалы, выкрашивания, различные дефекты люков, ямы. Всё то, что на дорогах у нас происходит, — это прямое следствие такого подхода.
И попробуйте угадать, видит ли эти нарушения заказчик и предпринял ли он хоть какие-то меры для их пресечения и профилактики? Вопрос риторический.
Для горожан проблемы межведомственного взаимодействия не интересны. По закону есть владелец дороги, который отвечает за всё. В нашем случае это мэрия Новосибирска в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. И она отвечает за качество всех конструктивных элементов и за безопасность. Департамент должен предусматривать, прописывать и контролировать все процессы, связанные с дорожной деятельностью, кто бы ни вел работы: от коммунальных до дорожных служб.
Все работы оплачиваются нами, простыми людьми, будь это дорожный фонд или тариф системы ЖКХ. Дороги должны полностью отрабатывать свой ресурс, а не требовать постоянного ремонта, иначе мы так и будем носить воду в решете. Бесконечные переремонты не дают нам двигаться вперед, и мы как будто всё время ищем вчерашний день.
Как владелец дороги организовал процесс, как распределил ответственность — это дело сугубо административных решений муниципалитета. А если есть понимание причин массовых и системных нарушений и при этом не предпринимается никаких действенных мер для их пресечения и профилактики, значит что? А это значит, что владелец дорог просто профнепригоден. Системно и абсолютно. А расплачиваются за это горожане. Вопрос «Доколе?» просто витает в воздухе.
Редакция НГС обратилась в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать выявленные нарушения и рассказать о действиях ведомства.
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