«Попробуйте угадать, видит ли их заказчик»: эксперт нашел семь грубых нарушений ремонта дороги на участке в 100 кв. м

Качество дорог — одна из главных проблем для новосибирских автомобилистов. И вроде суммы выделяются немалые, и чиновники отчитываются о тысячах залатанных квадратных метрах, но результат как-то не радует. Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области, нашел семь грубых нарушений на ремонтируемом участке всего в 100 м2 и объяснил, почему такая халатность по всему городу и приводит к огромным ямам и колдобинам. Далее — от первого лица.

На прошлой неделе возвращался с семинара по обеспечению качества и безопасности федерального проекта БКД («Безопасные и качественные дороги»). Приезжали московские эксперты, были и представители нашей мэрии... И мне на глаза попадается такая картина. На улице Советской напротив храма ведутся работы на участке примерно в 60–100 м2.

