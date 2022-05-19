Мэрия сделала СГК замечание из-за полуголых рабочих: власти ответили на заявление эксперта о нарушениях при ремонте

По остальным пунктам, среди которых многочисленные нарушения технологий ремонта, приводящие к быстрому разрушению асфальта и появлению ям, в мэрии ответили:

— Подтверждающих фактов нарушения не предоставлено, в связи с этим согласиться с данными нарушениями департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска не может. Исходя из приведенных фотографий оценить данные нарушения технически невозможно.