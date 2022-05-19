Мэрия сделала СГК замечание из-за полуголых рабочих: власти ответили на заявление эксперта о нарушениях при ремонте
Оценить по фото все указанные проблемы в департаменте не смогли
В начале мая эксперт заявил о семи грубых нарушениях на ремонтируемом участке в 100 м2 на улице 1905 года в Новосибирске. Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по НСО объяснил, почему такая халатность по всему городу и приводит к огромным ямам и колдобинам. Мэрия Новосибирска в основном не согласилась с экспертом, подтвердив только одно нарушение.
«По фото оценить нарушения невозможно»
Согласно ответу на запрос НГС, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска согласен только с первым пунктом — сотрудники, ремонтирующие дорогу, не имели или просто не использовали спецодежду и СИЗ. Ремонт они проводили полуголые.
По остальным пунктам, среди которых многочисленные нарушения технологий ремонта, приводящие к быстрому разрушению асфальта и появлению ям, в мэрии ответили:
— Подтверждающих фактов нарушения не предоставлено, в связи с этим согласиться с данными нарушениями департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска не может. Исходя из приведенных фотографий оценить данные нарушения технически невозможно.
Сделали устно замечание работникам
В ведомстве добавили, что за безопасностью дорожного движения должны были следить в ГИБДД, а за сами работы отвечала СГК.
— Цель работ — восстановление дорожного покрытия после проведения в зимний период аварийного ремонта теплотрассы, — отметили в мэрии. — Контроль за технологией проведения земляных работ и мероприятий по восстановлению благоустройства осуществляется заявителем либо уполномоченным им лицом. В данном случае — СГК.
Комитетом по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска сделано устное замечание в адрес работников СГК по поводу использования средств индивидуальной защиты и спецодежды.
— Иных способов реагирования действующими нормативно-правовыми актами не предусматривается, — утверждают в мэрии.
СГК поговорила с подрядчиками
В СГК сообщили, что уже провели проверку.
— Выяснили, что подрядчик по благоустройству не обеспечил на объекте по ул. 1905 года соблюдение техники безопасности при проведении работ. В настоящее время во взаимодействии с подрядной организацией выясняем, в связи с чем не были соблюдены все требования. В любом случае дополнительно усилим внутренний контроль за ведением работ на объектах, — ответили в пресс-службе СГК на запрос редакции НГС.
В компании добавили, что будут благодарны горожанам и общественности за бдительность. Если есть признаки нарушений при проведении ремонта или благоустройства, то можно сообщить об этом по телефону: 289–01–45.
Автомобилисты ругаются на ямы и провалы, пешеходы — на невозможность спокойно передвигаться по тротуарам. Почему ситуация с дорогами в Новосибирске не улучшается? О проблемах «Ямосибирска» рассуждает Михаил Мезенцев, эксперт дорожной инспекции ОНФ.