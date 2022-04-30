«Мало кого волнует конечный результат»: почему дороги Новосибирска такие убитые и что не так делает мэрия

Власти «размазывают» средства — ситуация с дорогами становится всё плачевнее

Ситуация с дорогами в Новосибирске становится хуже из года в год, хотя внешне кажется, что есть определенные улучшения. И проблема здесь состоит в том, что власти в попытке отчитаться большим количеством километров дорог, приведенных в нормативное состояние, «размазывают» средства на как можно большую площадь покрытий.



Всё это приводит к тому, что результаты ремонта по многим участкам не сохраняются даже на период гарантийного срока, так как «проекты» просто не содержат информации о транспортных и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги. Это значит, что не учитываются те самые воспринимаемые дорожной одеждой воздействия и ее существующие прочностные характеристики.



Подобный подход — это решение краткосрочных задач, и он однозначно приведет (и этому уже есть подтверждения) к довольно печальным последствиям в долгосрочной перспективе. Уже сегодня часть автомобильных дорог, отремонтированных в рамках реализации проекта «БКД», не соответствуют эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности, хотя и находятся на гарантии.

