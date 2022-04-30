«Мало кого волнует конечный результат»: почему дороги Новосибирска такие убитые и что не так делает мэрия
Эксперт — о простых шагах и принципах работы, которые спасут новосибирские дороги
Каждую весну проблема состояния дорог в Новосибирске встает в полный рост. Автомобилисты ругаются на ямы и провалы, пешеходы — на невозможность спокойно передвигаться по тротуарам. Почему ситуация с дорогами в Новосибирске не улучшается? Виной недостаток финансирования? Или нужно изменить контроль? О проблемах «Ямосибирска» рассуждает Михаил Мезенцев, эксперт дорожной инспекции ОНФ. Далее — от первого лица.
Давайте еще раз очень подробно, максимально объективно рассмотрим вопрос разрушенных новосибирских дорог и попробуем сделать выводы или, быть может, сформируем какие-то предложения для тех, кто сегодня ответственен за улично-дорожную сеть.
Власти «размазывают» средства — ситуация с дорогами становится всё плачевнее
Ситуация с дорогами в Новосибирске становится хуже из года в год, хотя внешне кажется, что есть определенные улучшения. И проблема здесь состоит в том, что власти в попытке отчитаться большим количеством километров дорог, приведенных в нормативное состояние, «размазывают» средства на как можно большую площадь покрытий.
Всё это приводит к тому, что результаты ремонта по многим участкам не сохраняются даже на период гарантийного срока, так как «проекты» просто не содержат информации о транспортных и эксплуатационных характеристиках автомобильной дороги. Это значит, что не учитываются те самые воспринимаемые дорожной одеждой воздействия и ее существующие прочностные характеристики.
Подобный подход — это решение краткосрочных задач, и он однозначно приведет (и этому уже есть подтверждения) к довольно печальным последствиям в долгосрочной перспективе. Уже сегодня часть автомобильных дорог, отремонтированных в рамках реализации проекта «БКД», не соответствуют эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности, хотя и находятся на гарантии.
Большие ямы — это не ликвидированные своевременно небольшие дефекты, скорость увеличения которых значительно возрастает в период активного таяния снега и температурного режима переходящего через 0 градусов. Отсутствие должного контроля за выполнением всех видов работ — и вовсе бич Новосибирска. Причем вне зависимости от того, уборка ли это снега, подметание или ямочный ремонт и устройство покрытия.
Этот год показал нам на примере множества улиц, что у нас не просто недостаточный контроль за производством работ, а полное его отсутствие. Разрушенное покрытие дорог, отремонтированных в прошлом году, — доказательство безразличия властей к тому, как расходуются бюджетные средства.
Что такое дорога и почему происходит разрушение
Стоит разобраться в понятиях. На самом деле существует несколько определений для этого сооружения. Но с точки зрения и ПДД, и закона «Об автомобильных дорогах», и строителей основная функция дороги — обеспечение устойчивых транспортных (и пешеходных) связей. При этом одним только дорожным покрытием дело не ограничивается. Сюда входят и конструктивные элементы: рабочий слой земляного полотна, слои основания, защитные и искусственные дорожные сооружения, в том числе водоотводные,
Разумеется, в процессе эксплуатации дороги подвержены многолетнему воздействию автомобилей и природно-климатических факторов, что приводит к накоплению усталостных и остаточных деформаций и разрушений. Этому способствует рост интенсивности движения, а также увеличение осевых нагрузок автомобилей и доли тяжелых многоосных автомобилей в составе транспортного потока, изменение их динамических характеристик.
Итак, два основных фактора, способствующих разрушению дорог, — эксплуатационные нагрузки и природно-климатические.
Что касается первого фактора. За последние 30 лет уровень автомобилизации в стране вырос почти в 6 раз. Согласно статистическим данным, в 1990 году на 1 тысячу человек приходилось не более 60 автомобилей. Сегодня на ту же 1 тысячу человек — уже более 315. Также не стоит забывать, что вместе с общим приростом автомобилей значительно возросла и доля большегрузного транспорта с одновременным существенным увеличением его грузоподъемности.
Второй фактор — природно-климатический. Новосибирск расположен в III климатической зоне, называемой также умеренной, в которую входят параллели между
Для удобства умеренный пояс дополнительно зонировали на принадлежность к континентальному, умеренно-континентальному, резко-континентальному и муссонному климату. Новосибирск и пригород расположены в континентальном климате, отличием которого является разброс температур в течение года около 50 градусов, повышенная влажность и самая большая диверсификация.
В связи с этим одной из проблем для всех типов капитальных строений в Новосибирске — вне зависимости от того, это многоквартирные жилые дома, искусственные сооружения или автомобильные дороги — является период оттаивания грунта и обильное его увлажнение в весенний период.
Влага как главный враг
Если внимательно посмотреть на любые строительные проекты, то можно увидеть, что одной из основных, причем самых немаловажных задач при возведении объекта капитального строительства является обеспечение оттока влаги. Главный враг любого строения — вода. Почему? Увлажняясь до определенной степени, абсолютно любой грунт начинает терять упругость, становится более подверженным пластичным деформациям, а при переувлажнении и вовсе становится текучим со всеми, так сказать, «вытекающими» последствиями — под воздействием нагрузок слои дорожной одежды деформируются и не возвращаются в исходную форму. Отсюда эти просадки, провалы, колеи и прочие дефекты.
Хотя на колее стоит остановиться отдельно, так как ее возникновение не всегда связано с деформациями. Очень часто причиной колеи является износ дорожной одежды или сдвиг покрытия, но это отдельная тема для разговора. Второй негативный момент состоит в том, что, насыщаясь влагой при перепадах температур через нулевую отметку, все материалы, как природные, так и искусственные, сначала утрачивают прочность, а затем просто разрушаются спустя определенное количество циклов заморозки/разморозки. Металлические конструкции или конструктивные элементы из металла при воздействии влаги подвергаются коррозии и также утрачивают прочностные характеристики.
Следовательно, возвращаясь к вопросу дорог, мы имеем всего два основных воздействующих фактора, самым прямым образом влияющих на их сохранность и эксплуатационные характеристики, — транспорт и погоду. Соответственно, для того чтобы обеспечить целостность и долговечность дороги, нужно всего лишь учесть уровень динамического воздействия на дорогу и минимизировать воздействие погодных условий.
Как спасти новосибирские дороги
Что для этого нужно?
Во-первых, нужно учитывать интенсивность движения и состав транспортного потока и на стадии проектирования рассчитывать конструкцию дорожной одежды не просто с учетом сегодняшнего воздействия, а с учетом перспективного прироста интенсивности на конец межремонтного срока. То есть хотя бы на 12 лет.
Во-вторых, поднять уровень содержания улично-дорожной сети так, чтобы в зимний период, а особенно в период активного таяния снега и оттайки, минимизировать, а в идеальном варианте и вовсе исключить переувлажнение покрытий и оснований.
В-третьих, нужно самым серьезным образом бороться с перегрузом на дорогах. Не углубляясь в подробности, стоит заметить, что дорожная отрасль тоже не стоит на месте. Разрабатываются и применяются новые нормативы для проектирования автомобильных дорог с учетом возросших нагрузок, новые материалы для покрытий и оснований; однако, несмотря на все нововведения, по крайней мере в Новосибирске, воз и ныне там, и это при том, что государственные программы существенно увеличили объем финансирования с целью приведения дорог к нормативным показателям.
Важный момент: каждый год встают вопросы о финансировании. Достаточно ли средств выделяется на ремонт дорог в Новосибирске? Сколько нужно?
Чтобы ответить на них, необходимо точно знать не только протяженность и площадь улично-дорожной сети, но и ее состояние. Это одна из обязательных функций владельца дорог, обозначенная приказом Минтранса
Сейчас никто в мэрии даже не знает точно протяженность улично-дорожной сети города, не говоря уже о ее техническом состоянии. Нет таких проведенных подсчетов. Поэтому все разговоры о недостаточности финансирования и прочие слезы — это всё разговоры ни о чем, как говорится, «в пользу бедных». Это не более чем удобный аргумент для оправдания сложившейся ситуации на дорогах.
Что могло бы серьезно изменить ситуацию в Новосибирске в лучшую сторону
Контроль и учет. Только жесточайший контроль за расходованием средств и выполнением работ — начиная с самых незначительных на первый взгляд.
В зависимости от того, насколько качественно будет заделана небольшая трещина в дорожном покрытии, зависит, сколько средств будет потрачено в дальнейшем на эту дорогу. Чем раньше и чем качественнее будут устраняться небольшие дефекты, тем дольше дорога будет сохраняться в нормативном состоянии. Аналогично и со всеми остальными видами работ.
Чем качественнее будет содержаться дорога в зимний период, тем меньше она будет разрушаться и тем меньше средств будет необходимо для ее восстановления. А когда я наблюдаю, как подметальная машина мчится с поднятыми щетками мимо лежащих на дорогах куч пыли и грязи, то понимаю, что, судя по всему, мало кого в этом городе волнует конечный результат. И последствия этого безразличия, банально являющегося следствием безнаказанности за некачественно выполненную работу, мы наблюдаем из года в год в виде затопленных улиц, покрытых ямами, и традиционных пыльных бурь…
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