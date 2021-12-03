В элитном районе Новосибирска появилась новая база отдыха — ее 7 лет строил сын известного бизнесмена

Новосибирский бизнесмен Арсен Кулиджанян получил разрешение на ввод в эксплуатацию базы отдыха на улице
Объект находится недалеко от берега Оби, рядом с Дачным шоссе и обкомовскими дачами. Первое разрешение на строительство Арсен Кулиджанян получил в 2014 году.
— Пока там ремонтные работы идут. Сам объект готов, идет внутренняя отделка. Возможно, сдам в аренду, потому что опыт нужен и правильный подход. Столько времени на строительство ушло из-за финансовых вопросов, — рассказал НГС Арсен Кулиджанян.
В этом районе также находятся ДНТ «Береговое», пансионат «Обские зори», санатории Parus и «Ельцовка».
Арсен Колевич Кулиджанян, по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В документе с разрешением на ввод в эксплуатацию указан его адрес — улица Салтыкова-Щедрина, 128. В этом же здании находится ООО «Строй-Нск», которое полностью принадлежит Арсену Кулиджаняну. Организация занимается строительством. В 2020 году компания получила контракт от администрации Тогучина на продажу квартир от застройщика для переселения граждан из аварийного жилья. Сумма сделки составила 26,4 миллиона рублей.
На улице Салтыкова-Щедрина также зарегистрирована компания «Перлит-Сети». Ею владеет Арсен Кулиджанян, директором в базе «Контур.Фокус» указан Коля Серожович Кулиджанян. Фирма занимается присоединением электросетей.
Отец Арсена Кулиджаняна, Коля Кулиджанян известен тем, что в прошлом году получил контракты на вывоз снега в Новосибирске на 5 миллионов рублей. Также его фирма «Перлит-Строй» ремонтировала городские дороги — Ипподромскую, Гоголя, Красный проспект. Также компания занималась благоустройством Михайловской набережной. После этого «Перлит-Строй» подал иск в Арбитражный суд и требовал взыскать с заказчика 20 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, требования были связаны с тем, что компания требовала оплатить уже выполненные работы и завысила стоимость материалов.
В 2016 году НГС писал, что на краю элитного коттеджного поселка вырубили лес. Тогда, по данным кадастровой карты, территорию разделили для дачного строительства, а рядом начал строить базу Арсен Кулиджанян.
Улица 91-й Перекат известна своими дорогими коттеджами. Один из них принадлежит главе компании «Дискус» Алексею Джулаю. Эта фирма занимается строительством домов в Плющихинском и Просторном жилмассивах. Другим коттеджем владеет бывший полпред Сибири Анатолий Квашнин. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как выглядят эти дома с высоты.
В ноябре стало известно, что компания Арсена Кулиджаняна подавала заявки на застройку семи участков на Ключ-Камышенском плато. Он мог получить землю без торгов, а взамен вложить средства в завершение долгостроев. Однако заявки фирмы отклонили.