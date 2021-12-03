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В элитном районе Новосибирска появилась новая база отдыха — ее 7 лет строил сын известного бизнесмена

Работы вели с 2014 года, ими занимался Арсен Кулиджанян

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Сейчас здание обнесено забором из профлиста

Сейчас здание обнесено забором из профлиста

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Новосибирский бизнесмен Арсен Кулиджанян получил разрешение на ввод в эксплуатацию базы отдыха на улице 91-й Перекат в Заельцовском районе. Площадь объекта составила 399,7 квадратного метра, база рассчитана на пять номеров.

Объект находится недалеко от берега Оби, рядом с Дачным шоссе и обкомовскими дачами. Первое разрешение на строительство Арсен Кулиджанян получил в 2014 году.

Площадь базы составляет почти 400 <nobr class="_">кв. м</nobr>

Площадь базы составляет почти 400 кв. м

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— Пока там ремонтные работы идут. Сам объект готов, идет внутренняя отделка. Возможно, сдам в аренду, потому что опыт нужен и правильный подход. Столько времени на строительство ушло из-за финансовых вопросов, — рассказал НГС Арсен Кулиджанян.

В этом районе также находятся ДНТ «Береговое», пансионат «Обские зори», санатории Parus и «Ельцовка».

Арсен Колевич Кулиджанян, по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. В документе с разрешением на ввод в эксплуатацию указан его адрес — улица Салтыкова-Щедрина, 128. В этом же здании находится ООО «Строй-Нск», которое полностью принадлежит Арсену Кулиджаняну. Организация занимается строительством. В 2020 году компания получила контракт от администрации Тогучина на продажу квартир от застройщика для переселения граждан из аварийного жилья. Сумма сделки составила 26,4 миллиона рублей.

База рассчитана на пять номеров

База рассчитана на пять номеров

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На улице Салтыкова-Щедрина также зарегистрирована компания «Перлит-Сети». Ею владеет Арсен Кулиджанян, директором в базе «Контур.Фокус» указан Коля Серожович Кулиджанян. Фирма занимается присоединением электросетей.

Отец Арсена Кулиджаняна, Коля Кулиджанян известен тем, что в прошлом году получил контракты на вывоз снега в Новосибирске на 5 миллионов рублей. Также его фирма «Перлит-Строй» ремонтировала городские дороги — Ипподромскую, Гоголя, Красный проспект. Также компания занималась благоустройством Михайловской набережной. После этого «Перлит-Строй» подал иск в Арбитражный суд и требовал взыскать с заказчика 20 миллионов рублей. Как сообщили в мэрии, требования были связаны с тем, что компания требовала оплатить уже выполненные работы и завысила стоимость материалов.

В 2016 году НГС писал, что на краю элитного коттеджного поселка вырубили лес. Тогда, по данным кадастровой карты, территорию разделили для дачного строительства, а рядом начал строить базу Арсен Кулиджанян.

Улица 91-й Перекат известна своими дорогими коттеджами. Один из них принадлежит главе компании «Дискус» Алексею Джулаю. Эта фирма занимается строительством домов в Плющихинском и Просторном жилмассивах. Другим коттеджем владеет бывший полпред Сибири Анатолий Квашнин. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как выглядят эти дома с высоты.

В ноябре стало известно, что компания Арсена Кулиджаняна подавала заявки на застройку семи участков на Ключ-Камышенском плато. Он мог получить землю без торгов, а взамен вложить средства в завершение долгостроев. Однако заявки фирмы отклонили.

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Заельцовский районбаза отдыханедвижимость
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