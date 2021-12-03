В элитном районе Новосибирска появилась новая база отдыха — ее 7 лет строил сын известного бизнесмена

Новосибирский бизнесмен Арсен Кулиджанян получил разрешение на ввод в эксплуатацию базы отдыха на улице 91-й Перекат в Заельцовском районе. Площадь объекта составила 399,7 квадратного метра, база рассчитана на пять номеров.

Объект находится недалеко от берега Оби, рядом с Дачным шоссе и обкомовскими дачами. Первое разрешение на строительство Арсен Кулиджанян получил в 2014 году.

