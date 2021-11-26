В развитие Ключ-Камышенского плато хотят вложить 7 миллиардов рублей

Региональный Минстрой закладывает 7 миллиардов рублей на развитие Ключ-Камышенского плато — средства должны пойти на строительство инженерной инфраструктуры территории. Об этом сегодня на комиссии по рассмотрению ходатайств о масштабных инвестиционных проектах (МИП) сообщил заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев.



Комиссия рассматривала 7 заявок от компании «Строй-Арт» на участки на Ключ-Камышенском плато общей площадью почти 15,5 гектара. По условиям МИП, застройщик получает землю без торгов, вкладывая при этом средства в завершение городских долгостроев и предоставляя площади в возведенных домах обманутым дольщикам. По словам Алексея Кондратьева, по одной из заявок компания предлагала 30 миллионов рублей за 3 гектара. Компании отказали в заявках.

