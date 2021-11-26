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В развитие Ключ-Камышенского плато хотят вложить 7 миллиардов рублей

Власти рассчитывают привлечь средства федерального бюджета

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Сегодня на Ключ-Камышенском плато постепенно идет строительство, но для комплексного освоения есть еще 40 гектаров

Сегодня на Ключ-Камышенском плато постепенно идет строительство, но для комплексного освоения есть еще 40 гектаров

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Региональный Минстрой закладывает 7 миллиардов рублей на развитие Ключ-Камышенского плато — средства должны пойти на строительство инженерной инфраструктуры территории. Об этом сегодня на комиссии по рассмотрению ходатайств о масштабных инвестиционных проектах (МИП) сообщил заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев.

Комиссия рассматривала 7 заявок от компании «Строй-Арт» на участки на Ключ-Камышенском плато общей площадью почти 15,5 гектара. По условиям МИП, застройщик получает землю без торгов, вкладывая при этом средства в завершение городских долгостроев и предоставляя площади в возведенных домах обманутым дольщикам. По словам Алексея Кондратьева, по одной из заявок компания предлагала 30 миллионов рублей за 3 гектара. Компании отказали в заявках.

— Сегодня Минстрой закладывает на эту территорию порядка 7 миллиардов рублей на инженерное обеспечение, вопрос рассматривается в Минстрое России. Глупо будет отдавать сейчас земельный ресурс, потом за бюджетные деньги обеспечивать его коммуникациями, — заметил заммэра. — Департаменту строительства необходимо с департаментом земельных и имущественных отношений проанализировать ситуацию и в случае появления следующих заявителей иметь в виду, что площадка будет обеспечиваться, соответственно, стоимость этой территории другая. У меня есть оценка от департамента земельных и имущественных отношений, там от 70 до 100 миллионов за гектар.

Пока ни точная сумма вложений в инфраструктуру, ни сроки ее строительства не определены, уточнил Алексей Кондратьев журналисту НГС. При этом он назвал Ключ-Камышенское плато «территорией особого внимания»: это один из немногих крупных земельных активов в городской черте, площадь свободной от застройки земли здесь составляет порядка 40 гектаров.

— Площадка сейчас не подготовлена, и, может быть, в рамках конкурса спроса сейчас не будет. Но потом мы будем направлять материалы в областное правительство, а нам скажут: «Чего вы за копейки разбазариваете землю». И обманутых дольщиков не поднимем, не решим задачу, и ресурса не будет в ближайшей перспективе. Это меня настораживает, — подчеркнул Алексей Кондратьев.

Компания «Строй-Арт» образована в 2019 году, владелец и руководитель компании — Арсен Кулиджанян, сын Коли Кулиджаняна, одного из крупнейших строительных подрядчиков по госконтрактам (его компания «Перлит-Строй» обслуживала Михайловскую набережную и ремонтировала городские улицы, общая сумма заключенных госконтрактов оценивается в 3,4 миллиарда рублей). За 2020 год «Строй-Арт» заработал 470 тысяч рублей, чистая прибыль компании по итогам года составила 326 тысяч рублей. Компания известна жилым комплексом на улице Сержанта Коротаева, 5. В 2016 году Арсен Кулиджанян также получал разрешение на строительство базы отдыха на улице 91-й перекат.

Ключ-Камышенское плато — самый высокий район города. На нем постепенно разрастается жилой микрорайон, есть горнолыжный спуск, здесь же расположен новосибирский планетарий. В 2018 году НГС рассказывал об этом микрорайоне.

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