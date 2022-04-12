Конструкции для рекламы убирают из центра площади Калинина — в мае там начнут установку стелы трудовой доблести

В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.



Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».