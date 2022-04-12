Конструкции для рекламы убирают из центра площади Калинина — в мае там начнут установку стелы трудовой доблести
Открытие памятника запланировано на 3 ноября
На кольце площади Калинина в Новосибирске начали демонтаж рекламных конструкций. На это обратил внимание читатель НГС Михаил Докукин и прислал фото в редакцию.
Как пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, так город готовится к установке стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести».
— После майских праздников начинаются основные работы, сейчас потихоньку уже идут работы по благоустройству, — сказала Анна Терешкова.
Она добавила, что открытие стелы намечено на 3 ноября.
О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».
В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.
Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».