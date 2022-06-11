Проект стелы «Город трудовой доблести» прошел экспертизу, открытие запланировано на ноябрь 2022-го

О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».



В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.



Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».