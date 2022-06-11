Проект стелы «Город трудовой доблести» прошел экспертизу, открытие запланировано на ноябрь
2022-го
В проект были внесены корректировки, позволившие соблюсти требования законодательства
Проект стелы «Город трудовой доблести» прошел экспертизу в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза». Это сообщили НГС в самом экспертном учреждении.
— 26 мая 2022 года было подготовлено и утверждено экспертное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту на площади Калинина. В ходе проведения экспертной оценки экспертами выполнена проверка представленных технических решений и расчетов несущих конструкций стелы, выполнен анализ поверочного расчета несущего свода покрытия станции метро, и заказчику выданы замечания, в соответствии с которыми проектной организацией был выполнен ряд доработок конструктивных решений, гарантирующих обеспечение надежности, механической безопасности и нормальной эксплуатации сооружения на весь расчетный период службы, — говорится в ответе ГБУ НСО ГВЭ на запрос НГС.
В экспертном бюро заявили, что проектная документация с учетом внесенных по замечаниям изменений и дополнений «соответствует требованиям технических регламентов».
В пресс-центре мэрии сообщили НГС, что стелу сдадут в эксплуатацию согласно ранее объявленному сроку —
— В 2022 году планируется выполнить следующие работы: усилить существующий фундамент до
В апреле на кольце площади Калинина в Новосибирске начали демонтаж рекламных конструкций в связи с предстоящей установкой стелы.