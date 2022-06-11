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Проект стелы «Город трудовой доблести» прошел экспертизу, открытие запланировано на ноябрь 2022-го

В проект были внесены корректировки, позволившие соблюсти требования законодательства

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Рекламные конструкции, препятствующие установке стелы, демонтировали в апреле

Рекламные конструкции, препятствующие установке стелы, демонтировали в апреле

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Проект стелы «Город трудовой доблести» прошел экспертизу в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза». Это сообщили НГС в самом экспертном учреждении.

— 26 мая 2022 года было подготовлено и утверждено экспертное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту на площади Калинина. В ходе проведения экспертной оценки экспертами выполнена проверка представленных технических решений и расчетов несущих конструкций стелы, выполнен анализ поверочного расчета несущего свода покрытия станции метро, и заказчику выданы замечания, в соответствии с которыми проектной организацией был выполнен ряд доработок конструктивных решений, гарантирующих обеспечение надежности, механической безопасности и нормальной эксплуатации сооружения на весь расчетный период службы, — говорится в ответе ГБУ НСО ГВЭ на запрос НГС.

В экспертном бюро заявили, что проектная документация с учетом внесенных по замечаниям изменений и дополнений «соответствует требованиям технических регламентов».

В пресс-центре мэрии сообщили НГС, что стелу сдадут в эксплуатацию согласно ранее объявленному сроку — 3 ноября 2022 года.

— В 2022 году планируется выполнить следующие работы: усилить существующий фундамент до 15 июля, монтаж стелы и видеоэкрана — до 30 сентября, устройство тротуаров с плиточным покрытием — до 10 октября, устройство проезда из асфальтобетонного покрытия — до 10 октября. Пусконаладочные работы завершатся 31 октября, а открытие объекта состоится 3 ноября 2022 года, — так обозначили сроки выполнения работ в муниципалитете.

В апреле на кольце площади Калинина в Новосибирске начали демонтаж рекламных конструкций в связи с предстоящей установкой стелы.

О присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» стало известно после завершения голосования по поправкам к Конституции. Тогда же в городе отгремел праздничный салют, посвященный этому событию. После мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы «Город трудовой доблести».

В августе власти завершили опрос новосибирцев по выбору места для стелы. Большинство участников голосования решили, что памятный знак должен стоять на площади Калинина.

Прошлой весной установку стелы перенесли на год. Как тогда пояснила Анна Терешкова, решение «было принято на федеральном уровне».

памятникпамятьстела «Город трудовой доблести»
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