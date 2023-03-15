Главу Центрального округа будут судить из-за невнимательности к памятной военной стеле в Новосибирске

Также, по данным суда, следователи пришли к выводу, что памятник не был сохранен в состоянии, «соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне».

В августе 2022 года стелу демонтировали и увезли — якобы на реставрацию, но после вмешательства Бастрыкина вернули обратно.