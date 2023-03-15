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Главу Центрального округа будут судить из-за невнимательности к памятной военной стеле в Новосибирске

Дело поступило в Железнодорожный районный суд Новосибирска

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Старую стелу на Красном проспекте демонтировали в августе 2022 года, когда начался скандал — вернули на место

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Главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова будут судить за халатность по отношению к стеле, посвященной 45-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ возбудили после указания главы СК России Александра Бастрыкина, сегодня материалы поступили в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Как рассказали в суде, по версии следствия, Канунников знал, что стела фактически является бесхозяйным имуществом, но не предпринял никаких действий, чтобы подготовить документы для признания памятника муниципальной собственностью и не начал его ремонт.

— В период с 10 июля 2017-го по 12 сентября 2022-го в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей главой администрации Сергеем Канунниковым на стеле образовались многочисленные повреждения, в том числе частично отсутствовали болты для крепления памятного знака к металлическому каркасу, деформация поверхности профилированных листов обшивки каркаса памятника и другие, — рассказали в суде.

Также, по данным суда, следователи пришли к выводу, что памятник не был сохранен в состоянии, «соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне».

В августе 2022 года стелу демонтировали и увезли — якобы на реставрацию, но после вмешательства Бастрыкина вернули обратно.

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