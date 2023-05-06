«Просто обидно»: новосибирский строитель нашел множество нарушений у стелы на въезде в область — ее установили в декабре

В декабре на границе Новосибирской области и Алтайского края установили новую стелу «Сибирь здесь» — в фирменном стиле региона, принятом еще в 2015 году. Это въезд в область, и помимо новосибирцев и алтайцев есть куча людей, которые видят стелу — в частности, те, кто прилетает в Новосибирск и едет в Горный Алтай и обратно. Кто-то обращает на нее внимание, кто-то нет.



Я проезжаю мимо нее регулярно, но в мае впервые подъехал близко — как раз снег сошел и дорожка подсохла. Зимой под снегом ситуация в глаза не бросалась, но было видно, что всё как-то вкривь и вкось сделано, и я думал, что надо подъехать и посмотреть.

