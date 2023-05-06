«Просто обидно»: новосибирский строитель нашел множество нарушений у стелы на въезде в область — ее установили в декабре

Сошедший снег не только смывает с новосибирских дорог асфальт, но и открывает то, что было под ним скрыто несколько месяцев зимы. Например, кучи мусора — в том числе строительного. В том числе на объектах, которые фактически выступают лицом города и области и создают о них первое впечатление. Новосибирский строитель Вадим Котовщиков часто пересекает границу региона и обратил внимание на то, как оформлен въезд в Новосибирскую область со стороны Алтайского края. Своими наблюдениями он делится с читателями НГС в авторской колонке.
В декабре на границе Новосибирской области и Алтайского края установили новую стелу «Сибирь здесь» — в фирменном стиле региона, принятом еще в 2015 году. Это въезд в область, и помимо новосибирцев и алтайцев есть куча людей, которые видят стелу — в частности, те, кто прилетает в Новосибирск и едет в Горный Алтай и обратно. Кто-то обращает на нее внимание, кто-то нет.
Я проезжаю мимо нее регулярно, но в мае впервые подъехал близко — как раз снег сошел и дорожка подсохла. Зимой под снегом ситуация в глаза не бросалась, но было видно, что всё как-то вкривь и вкось сделано, и я думал, что надо подъехать и посмотреть.
Вокруг стелы строительный мусор, мешки, полиэтилен, доски, кучи грунта — разруха, одним словом. Она в принципе не доделана, не достроена. Такое впечатление, что рабочие срочно сбежали с объекта. Если говорить о технических моментах, то заметен целый ряд нарушений.
Металлоконструкции стелы ржавые, ржавчина повсеместно выступает из-под лакокрасочного покрытия. Колонны закреплены на фундаменте анкерными болтами — тоже ржавыми, под подошвами колонн не выполнено бетонирование, и болты не обрезаны по длине. Не снята опалубка с фундамента стелы. Элементарно даже защитную пленку с облицовочных панелей из нержавейки не сняли. Всё это уже видно издалека — стела установлена в 15 метрах от дороги.
В новостях в декабре показывали, какая красивая у стелы подсветка, как светятся фирменные снежинки-звёзды. Какое-то время она действительно светилась, но стационарное электричество к ней не подведено — она была подключена через какую-то переноску, сзади на конструкции розетка. При этом алтайская стела светится всегда: когда подъезжаешь к гостинице «Грань Алтая», издалека видно, что начинается Алтайский край.
С нашей стороны и старая железобетонная стела выглядит неприметно. Судя по внешнему виду, новосибирскую и алтайскую стелы строили в одно время, не одно десятилетие назад, но у соседей постоянно горит подсветка, заметно, что за стелой смотрят и ухаживают, а за нашей — нет.
Зато рядом воткнули новую — всего в сотне метров. Область потратила на нее кучу денег — на брендинг, на проект, на изготовление, и в итоге мы получаем такое «лицо». Просто обидно. Алтайская стела стоит на грани Алтая, а новосибирская — за гранью приличия.
Одним из главных событий прошлого года стала установка стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина — при этом вокруг нее много мусора и процветает стихийная торговля. На это обратил внимание создатель паблика «АСТ-54» Виталий Полищук.