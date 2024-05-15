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Страна и мир Очередного чиновника Минобороны арестовали за взятки, Россия останется без «бакалавров»: новости за 14 мая

Очередного чиновника Минобороны арестовали за взятки, Россия останется без «бакалавров»: новости за 14 мая

Короткий дайджест событий за день

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Главные новости сегодняшнего дня

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 14 мая.

Начальника главного управления кадров Минобороны арестовали за взятки

Задержан начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. О его аресте сообщили в правоохранительных органах.

— По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, — заявили в Следственном комитете.

Юрия Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Это не первый арест высокопоставленных военных — 23 апреля полиция задержала заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В 2018 году Forbes внес генерала в список самых богатых силовиков. Сумма его дохода за год тогда составила 13,6 миллиона рублей, а его семьи — 136,7 миллиона рублей.

Под Волгоградом поезд сошел с рельсов и взорвался

Ночью 14 мая в Волгоградской области девять вагонов в составе грузового поезда сошли с рельсов. По информации телеграм-канала Baza, крушение произошло из-за атаки беспилотника, после чего загорелись два вагона с топливом.

Пассажиры поезда Санкт-Петербург — Волгоград засняли последствия удара дрона.

Примерно в 11 мск сошедшие с рельсов вагоны убрали с железнодорожного полотна, заявили в Приволжской ж/д. Максимальное время задержки пассажирских поездов составило около двух с половиной часов.

В Грузии приняли закон об иноагентах. На улицу вышли тысячи протестующих

Грузинский парламент принял в последнем, третьем чтении, закон об иноагентах. Закон поддержали 84 депутата, 30 человек выступили против. Перед рассмотрением законопроекта в парламенте началась потасовка.

Из-за принятия закона на улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих. Митингующие прорвали металлические ограждения у парламента, после чего депутатов призвали покинуть здание.

Полиция Грузии применила силу к протестующим и задержала тех, кто сломал заграждения, сообщает телеканал Rustavi-2. ТАСС сообщает, что всего задержаны 13 человек.

В России больше не останется «бакалавров»

Из российского образования исчезнет понятие «бакалавр» уже в 2025 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Валерий Фальков.

В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование, — отметил Валерий Фальков.

И. о. министра науки и высшего образования добавил, что инженеры, педагоги и врачи будут должны учиться 5–5,5 лет, так как четырехлетнего образования для них недостаточно. Также изменится система магистратуры, но как — еще неизвестно.

Госдума утвердила всех кандидатов на должности министров

Госдума утвердила новый состав правительства — теперь новый кабмин почти готов к работе. После того как Владимир Путин подпишет назначения, министры смогут заступить на должность в новом составе. Полный состав нового правительства РФ выглядит так:

На очереди — министры силового блока. Их Владимир Путин выберет самостоятельно и утвердит с Совфедом — слушание назначено на 14 мая.

И другие новости дня:

  • могилу Евгения Пригожина залили цементом. На месте захоронения должен появиться памятник. Вероятная дата открытия — 1 июня, сообщает «Фонтанка»;

  • Минобороны РФ заявило об уничтожении 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадал один человек, повреждены несколько многоквартирных домов, выбиты окна в школе и на коммерческом объекте;

  • президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта низкообогащенного урана из России. Запрет вступит в силу через 90 дней;

  • Владимир Путин назначил Николая Патрушева и Алексея Дюмина своими помощниками;

  • Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. Президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время первой зарубежной поездки после вступления в должность;

  • число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Новости Минобороны Чиновник Взятки Поезд Сошел с рельсов Грузия Протесты Иноагенты Бакалавр Бакалавриат Образование Госдума Министры
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