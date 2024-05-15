Очередного чиновника Минобороны арестовали за взятки, Россия останется без «бакалавров»: новости за 14 мая

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 14 мая.
Начальника главного управления кадров Минобороны арестовали за взятки
Задержан начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. О его аресте сообщили в правоохранительных органах.
— По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, — заявили в Следственном комитете.
Юрия Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
Это не первый арест высокопоставленных военных — 23 апреля полиция задержала заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В 2018 году Forbes внес генерала в список самых богатых силовиков. Сумма его дохода за год тогда составила 13,6 миллиона рублей, а его семьи — 136,7 миллиона рублей.
Под Волгоградом поезд сошел с рельсов и взорвался
Ночью 14 мая в Волгоградской области девять вагонов в составе грузового поезда сошли с рельсов. По информации телеграм-канала Baza, крушение произошло из-за атаки беспилотника, после чего загорелись два вагона с топливом.
Пассажиры поезда Санкт-Петербург — Волгоград засняли последствия удара дрона.
Примерно в 11 мск сошедшие с рельсов вагоны убрали с железнодорожного полотна, заявили в Приволжской ж/д. Максимальное время задержки пассажирских поездов составило около двух с половиной часов.
В Грузии приняли закон об иноагентах. На улицу вышли тысячи протестующих
Грузинский парламент принял в последнем, третьем чтении, закон об иноагентах. Закон поддержали 84 депутата, 30 человек выступили против. Перед рассмотрением законопроекта в парламенте началась потасовка.
Из-за принятия закона на улицы Тбилиси вышли тысячи протестующих. Митингующие прорвали металлические ограждения у парламента, после чего депутатов призвали покинуть здание.
Полиция Грузии применила силу к протестующим и задержала тех, кто сломал заграждения, сообщает телеканал Rustavi-2. ТАСС сообщает, что всего задержаны 13 человек.
В России больше не останется «бакалавров»
Из российского образования исчезнет понятие «бакалавр» уже в 2025 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Валерий Фальков.
— В системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия «бакалавр». У нас будет высшее образование и специализированное высшее образование, — отметил Валерий Фальков.
И. о. министра науки и высшего образования добавил, что инженеры, педагоги и врачи будут должны учиться 5–5,5 лет, так как четырехлетнего образования для них недостаточно. Также изменится система магистратуры, но как — еще неизвестно.
Госдума утвердила всех кандидатов на должности министров
Госдума утвердила новый состав правительства — теперь новый кабмин почти готов к работе. После того как Владимир Путин подпишет назначения, министры смогут заступить на должность в новом составе. Полный состав нового правительства РФ выглядит так:
На очереди — министры силового блока. Их Владимир Путин выберет самостоятельно и утвердит с Совфедом — слушание назначено на 14 мая.
И другие новости дня:
могилу Евгения Пригожина залили цементом. На месте захоронения должен появиться памятник. Вероятная дата открытия — 1 июня, сообщает «Фонтанка»;
Минобороны РФ заявило об уничтожении 25 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадал один человек, повреждены несколько многоквартирных домов, выбиты окна в школе и на коммерческом объекте;
президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта низкообогащенного урана из России. Запрет вступит в силу через 90 дней;
Владимир Путин назначил Николая Патрушева и Алексея Дюмина своими помощниками;
Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая. Президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время первой зарубежной поездки после вступления в должность;
число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек.