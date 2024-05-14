НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

6 м/c,

ю-з.

 743мм 30%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Читатели — о новых сроках сдачи четвертого моста

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Как сутенёры похищали девушек
Делают город круче
Разбор личности Бишимбаева
Идти к врачу или нет
Как добиться выплат по ОСАГО
Кому легко найти работу
НГС в Telegram
Происшествия Очаг будет ликвидирован: мэр Новосибирска заявил об локализации пожара на свалке у Хилокского рынка

Очаг будет ликвидирован: мэр Новосибирска заявил об локализации пожара на свалке у Хилокского рынка

Специалисты также проводят замеры уровня загрязнения воздуха в районе пожара

1 379
31 комментарий
На месте происшествия от МЧС работают 20 человек

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил об остановке распространения огня в пожаре на мусорном полигоне у Хилокской свалки в Ленинском районе. Информация опубликована в Telegram-канале градоначальника.

Кудрявцев сообщил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС и муниципального предприятия «САХ». В ликвидации возгорания участвуют пожарная и специализированная техника.

— Лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха. Распространение пожара уже остановлено, очаг будет ликвидирован. Одна из задач — скорейшее закрытие и рекультивация этого полигона, — сообщил Максим Кудрявцев.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на месте пожара работают прокурор Новосибирского района и природоохранный прокурор. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ранее сообщали, что возгорание на полигоне ТБО рядом с Хилокским рынком произошло в 17:59. На место отправили 20 пожарных и пять единиц техники. Также там работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона.

Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются.

Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Хилокский рынок Пожар
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Сергей,  32

Татьяна,  45

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление