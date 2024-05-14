Очаг будет ликвидирован: мэр Новосибирска заявил об локализации пожара на свалке у Хилокского рынка

На месте происшествия от МЧС работают 20 человек Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил об остановке распространения огня в пожаре на мусорном полигоне у Хилокской свалки в Ленинском районе. Информация опубликована в Telegram-канале градоначальника.



Кудрявцев сообщил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС и муниципального предприятия «САХ». В ликвидации возгорания участвуют пожарная и специализированная техника.



— Лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха. Распространение пожара уже остановлено, очаг будет ликвидирован. Одна из задач — скорейшее закрытие и рекультивация этого полигона, — сообщил Максим Кудрявцев.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на месте пожара работают прокурор Новосибирского района и природоохранный прокурор. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ранее сообщали, что возгорание на полигоне ТБО рядом с Хилокским рынком произошло в 17:59. На место отправили 20 пожарных и пять единиц техники. Также там работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона.



Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются.

