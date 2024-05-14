Очаг будет ликвидирован: мэр Новосибирска заявил об локализации пожара на свалке у Хилокского рынка

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил об остановке распространения огня в пожаре на мусорном полигоне у Хилокской свалки в Ленинском районе. Информация опубликована в Telegram-канале градоначальника.
Кудрявцев сообщил, что на месте происшествия работают специалисты МЧС и муниципального предприятия «САХ». В ликвидации возгорания участвуют пожарная и специализированная техника.
— Лаборатория контролирует уровень загрязнения воздуха. Распространение пожара уже остановлено, очаг будет ликвидирован. Одна из задач — скорейшее закрытие и рекультивация этого полигона, — сообщил Максим Кудрявцев.
В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на месте пожара работают прокурор Новосибирского района и природоохранный прокурор. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ранее сообщали, что возгорание на полигоне ТБО рядом с Хилокским рынком произошло в 17:59. На место отправили 20 пожарных и пять единиц техники. Также там работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона.
Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются.
Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.