Что сейчас происходит на месте гигантского пожара на свалке у Хилокского рынка — 15 фото

В Ленинском районе Новосибирска уже более двух часов полыхает мусорный полигон у Хилокского рынка. Над местом пожара поднялся плотный черный дым, который новосибирцы видят из разных частей города. Поступают сообщения о едком запахе гари, который распространился даже в центре Новосибирска. В режиме онлайн мы следим за тем, что происходит на месте возгорания.

