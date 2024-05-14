Происшествия Что сейчас происходит на месте гигантского пожара на свалке у Хилокского рынка — 15 фото
Что сейчас происходит на месте гигантского пожара на свалке у Хилокского рынка — 15 фото
На место возгорания прибыли сотрудники прокуратуры
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В Ленинском районе Новосибирска уже более двух часов полыхает мусорный полигон у Хилокского рынка. Над местом пожара поднялся плотный черный дым, который новосибирцы видят из разных частей города. Поступают сообщения о едком запахе гари, который распространился даже в центре Новосибирска. В режиме онлайн мы следим за тем, что происходит на месте возгорания.
Фотокорреспонденты НГС находятся на месте пожара на свалке и Хилокского рынка — посмотрите, что происходит там сейчас.
Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.