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Происшествия Что сейчас происходит на месте гигантского пожара на свалке у Хилокского рынка — 15 фото

Что сейчас происходит на месте гигантского пожара на свалке у Хилокского рынка — 15 фото

На место возгорания прибыли сотрудники прокуратуры

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33 комментария
Сообщения о пожаре стали поступать в 18 часов

В Ленинском районе Новосибирска уже более двух часов полыхает мусорный полигон у Хилокского рынка. Над местом пожара поднялся плотный черный дым, который новосибирцы видят из разных частей города. Поступают сообщения о едком запахе гари, который распространился даже в центре Новосибирска. В режиме онлайн мы следим за тем, что происходит на месте возгорания.

Фотокорреспонденты НГС находятся на месте пожара на свалке и Хилокского рынка — посмотрите, что происходит там сейчас.

Огонь быстро распространяется по свалке
Ветер гонит дым от пожара в сторону центра Новосибирска
Ближайшие окрестности свалки полностью скрылись в дыму
Открытое возгорание на свалке пока не ликвидировано
Горят кучи мусора на поверхности, происходит также глубинное тление отходов
На место возгорания прибыли сотрудники прокуратуры
Плотный дым продолжает подниматься над улице Малыгина и подъездах к ней
Улицы на Горском жилмассиве скрылись в дыму из-за пожара
Точные сроки ликвидации пожара пока неизвестны
Помочь тушению пожара должен вечерний дождь в Новосибирске
Горят несколько слоев мусора одновременно
Пока информации о локализации возгорания не поступало
От МЧС в ликвидации пожара участвуют 20 человек
Для ликвидации пожара подогнали тяжелую технику
На месте возгорания на ходом тушения пожара следят представители контрольных ведомств

Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Новосибирск Пожар Хилокский рынок
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