Ветер разносит пламя: сибирячка — о первых минутах пожара у Хилокского рынка в Новосибирске

Жительница улицы Малыгина Светлана рассказала о первых минутах пожара на свалке у Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска. По словам местной жительницы, возгорание она заметила после 17 часов.
— Я увидела пожар примерно в половину шестого. Сначала дым было не сильно заметно, а затем пошел такой прямо черный. И вот верхний гребень этого полигона взялся огнем. Сейчас идет очень-очень черный дым, такое ощущение, как будто покрышки жгут. Наш дом находится в 300 метрах от полигона. Ветер дует сильный, в сторону домов, и вот пламя и этот дым разносит в сторону нашей улицы Малыгина, — рассказала НГС Светлана.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ранее сообщали, что возгорание на полигоне ТБО рядом с Хилокским рынком произошло в 17:59. На место отправили 20 пожарных и пять единиц техники. Также там работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона.
Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются.
Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.