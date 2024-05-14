Ветер разносит пламя: сибирячка — о первых минутах пожара у Хилокского рынка в Новосибирске

Открытое возгорание на месте происшествия пока не ликвидировано Источник: Читательница НГС Светлана











Жительница улицы Малыгина Светлана рассказала о первых минутах пожара на свалке у Хилокского рынка в Ленинском районе Новосибирска. По словам местной жительницы, возгорание она заметила после 17 часов.



— Я увидела пожар примерно в половину шестого. Сначала дым было не сильно заметно, а затем пошел такой прямо черный. И вот верхний гребень этого полигона взялся огнем. Сейчас идет очень-очень черный дым, такое ощущение, как будто покрышки жгут. Наш дом находится в 300 метрах от полигона. Ветер дует сильный, в сторону домов, и вот пламя и этот дым разносит в сторону нашей улицы Малыгина, — рассказала НГС Светлана.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области ранее сообщали, что возгорание на полигоне ТБО рядом с Хилокским рынком произошло в 17:59. На место отправили 20 пожарных и пять единиц техники. Также там работают четыре бульдозера, одна поливомоечная машина и пожарная машина самого полигона.



Угрозы распространения огня на жилые постройки нет. Дальнейшая информация и площадь пожара уточняются.

