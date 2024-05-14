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Политика «Определенные проблемы есть»: первые заявления нового министра обороны — о мобилизации и ВС РФ

«Определенные проблемы есть»: первые заявления нового министра обороны — о мобилизации и ВС РФ

Андрей Белоусов выступил на заседании Совфеда

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Накануне Белоусов присутствовал на заседании профильного комитета Совета Федерации

Кандидаты на посты министров силового блока 14 мая выступают в Совете Федерации. Потенциальным министрам нужно ответить на вопросы членов Совфеда. Все претенденты сегодня идут на повторные сроки, кроме одного — замена произошла в Министерстве обороны. Вместо Сергея Шойгу президент предложил на этот пост Андрея Белоусова, который прежде занимал должность первого вице-премьера. В своем выступлении он сказал, что уже начал знакомиться с делами в Минобороны. Приводим главные тезисы из выступления будущего министра.

В первую очередь Белоусов отметил, что нужно повышать эффективность выполнения гособоронзаказа и эффективность военных расходов, усилить контроль за ценообразованием в ГОЗ. После чего перешел к вопросу комплектования ВС РФ.

— Вопрос, он носит уже более системный характер — речь идет о комплектовании Вооруженных сил, — сказал Белоусов во время выступления в Совфеде. — Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах. Речь идет о плановых мерах, тем не менее этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и, особенно важно, это контрактование.

Другие заявления Белоусова на заседании в Совфеде:

  • Нужно упреждать действия ВСУ, нужно отрабатывать новые методы боевых действий: «противник быстро учится».

  • В первоочередном порядке нужно заниматься военным образованием, здесь накоплены определенные проблемы.

  • Есть вопросы со своевременностью выплат военным и обеспечением их жильем.

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