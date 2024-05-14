«Откройте пока без съездов, чтобы покататься»: что новосибирцы думают о переносе сроков сдачи четвертого моста

Сдачу моста переносили несколько раз Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Новосибирцы бурно отреагировали на перенос сроков сдачи четвертого моста до декабря 2025 года. Группа «ВИС» объяснила это тем, что возникли проблемы с документацией из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний. Горожане оказались недовольны тем, что стройка продлится еще полтора года, пробки на площади Труда и Димитровском мосту не исчезнут, а некоторые и вовсе шутят, что объект стоит снести и начать заново. Есть и те, кто не против переноса сроков, они уверены, лучше подождать, чтобы построить все качественно. Публикуем мнения читателей НГС.



В общей сложности под новостями о том, что мост хотят достроить в 2025 году и о том, что помешало группе «ВИС» новосибирцы оставили более 500 комментариев. Одни шутили, другие злились.

— Замучили! Город изуродовали стройкой, сплошные пробки с двух концов моста, грязь, — написал читатель НГС.

— Мне думается, Новосибирск стал хуже Ачинска. Практически любой другой город лучше. Красноярск метро делает, Екатеринбург — трамваи, Питер развивается, Москва вообще другой мир, лучше Шанхая стала, — сравнивает новосибирец.

— Скоро не останется ни одного кота, родившегося до постройки этого моста, — шутит сибиряк.

— Может, проще снести его? Сказать: «ну, не получилось», — предложил читатель.

— Откройте пока без съездов на левый берег, просто, чтобы покататься по нему.

— Это просто уже какой-то строительный беспредел. Сколько можно издеваться над жителями города?

Оставляли комментарии и те, кто смирился со случившемся и жалел строителей, говоря о сложных временах для отрасли.

— Значит, для этого решения были серьезные причины. Очень надеюсь, что в 2025 году точно мост будет сдан, — пишет читатель.

— Лучше немного задержать открытие, но сделать все качественно, чем сделать как попало, поторопившись, — говорит новосибирец.

— Значит, такие обстоятельства. Все же мост — это серьезный объект, и там было много изменений в той же документации из-за санкций, — поделился читатель.



— Главное, что стройка идет, а не стоит на месте, что ищут других поставщиков и подрядчиков. Все решается, и по этой же причине больше времени потребовалось.