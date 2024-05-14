Знакомьтесь, министры: Госдума утвердила новый состав правительства

В ложе за спиной леди в зеленом — будущее правительство, а сама леди — Оксана Лут, новый министр сельского хозяйства Источник: duma.gov.ru











Госдума 14 мая утвердила кандидатуры министров — это значит, что новый кабмин почти готов к работе, вице-премьеров депутаты утвердили еще вчера. Теперь президент должен подписать указы о назначениях. По закону он не может отказать в назначении кандидатов, утвержденных Госдумой, так что этот вопрос можно считать решенным. Министров силового блока президент выбирает сам и утверждает их с Совфедом — слушание тоже назначено на 14 мая.



После инаугурации президента 7 мая правительство в полном составе сложило полномочия, такой порядок установлен действующей Конституцией РФ. Теперь формируется новый кабинет министров. В этом году Госдума впервые согласовывает кандидатуры всех министров, кроме силовых — до поправок 2020 года депутаты утверждали только кандидатуру главы правительства. Его Госдума уже утвердила и президент подписал назначение — 10 мая Михаил Мишустин вновь стал главой правительства.



Полный состав нового правительства Российской Федерации Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Согласование членов кабмина прошло в два этапа — 13 мая депутаты рассматривали кандидатуры вице-премьеров (и всех утвердили), сегодня — глав министерств. Большинство кандидатов получили должность повторно, однако есть среди них и четыре новичка. О них расскажем чуть подробней.



На смену Денису Мантурову, который в новом правительстве займет пост первого зампредседателя, а прежде совмещал должности вице-премьера и главы Минпромторга, приходит губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Прежде чем стать губернатором Алиханов немного поработал заместителем председателя правительства все той же Калининградской области, а до этого — по несколько лет в Минпромторге и в Министерстве юстиции. У нового Министра промышленности и торговли два высших образования и кандидатская степень в экономике. А еще он почти на 20 лет моложе своего предшественника.



В новом составе кабмина среди министров появится новая женщина — пост министра сельского хозяйства займет Оксана Лут . С 2018 по 2021 год она была заместителем министра, с 2021 года — первым заместителем. Экс-начальник Лут тоже ушел на повышение — бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в новом составе правительства будет вице-премьером. До Минсельхоза Оксана Лут работала в «Россельхозбанке», госкорпорации «Ростехнологии», в «ВТБ» и в «Альфа-банке».

Министром спорта становится Михаил Дегтярев — губернатор Хабаровского края. До губернаторства с 2011 по 2020 годы Дегтярев был депутатом Государственной думы, в седьмом созыве занимал должность председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Входил в совет по развитию физической культуры и спорта при президенте, с 2018 года возглавил рабочую группы совета по совершенствованию законодательства в области физической культуры и спорта.



Еще одно новое назначение и тоже из губернаторов — Сергей Цивилев . В последние годы бывший главой Кемеровской области Цивилев переходит в правительство на должность министра энергетики. До того как стать губернатором, Цивилев буквально несколько месяцев был замом главы Кузбасса по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, а до госслужбы работал гендиректором «Управляющей компании «Колмар» (холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании), которая принадлежит его супруге. Еще раньше, с 1997 по 2013 годы, он занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортек» в Санкт-Петербурге.



Прочие министры идут на повторные сроки. Вопросами природных ресурсов и экологии вновь займется Александр Козлов, экономическим развитием — Максим Решетников, развитием Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков, а цифровым развитием — Максим Шадаев. На своих местах остаются Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Минфин вновь возглавит Антон Силуанов, который занимает пост министра уже 13 лет, а главой минстроя останется Ирек Файзуллин.

