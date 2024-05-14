«Мужицкую нагрузку на себя взяла»: чем известна задержанная глава департамента транспорта Олеся Богомазова

Олеся Богомазова попала под уголовное дело Источник: мэрия Новосибирска











Руководителя департамента транспорта Олесю Богомазову задержали в Новосибирске: ее обвиняют в получении крупной взятки. НГС вспоминает карьеру чиновницы.



По данным Горсовета, Богомазова с 2018 году занимала должность начальника финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии Новосибирска. До этого она занимала должность начальника финансово-экономического управления в сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии Новосибирска. По словам источника НГС, Олеся Богомазова работала в мэрии примерно с 2011 года.



Впервые Олеся Богомазова была назначена на пост и. о. главы департамента транспорта в 2021 году, после того как был уволен Роман Дронов. Затем с 1 октября 2021 года эту должность занимал Константин Васильев. Она также осталась в департаменте.



В ноябре 2021 года экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время аппаратного совещания поздравил Олесю Богомазову с юбилеем.



— Прежде чем приступить к нашему совещанию еженедельному, хотелось бы отметить юбилей. У нас на днях свой юбилей отмечала Олеся Валерьевна Богомазова. Искренне хотелось бы поздравить ее с днем рождения, с датой хорошей, красивой. Я хочу вручить благодарственное письмо. Надо сказать, что Олеся Валерьевна в трудное, непростое очень время такую мужицкую нагрузку на себя взяла. Признательность от всех мужиков, что ты их прикрыла. Они, слово такое употреблю, сдристнули врассыпную. Некоторые, которые меня слышат, надеюсь, понимают, о ком говорю. Тебе спасибо большое, ты молодец, — отметил тогда Локоть.

Источник: «МЭР_И_Я» / YouTube

В декабре 2023 года Васильева уволили и Богомазова снова заняла пост и. о. главы департамента транспорта. В то время Анатолий Локоть раскритиковал ее за плохую уборку снега. Вопрос обсудили на аппаратном совещании 19 декабря.



— Сейчас же обещают еще снегопады. Прогнозировать, что мы вывезем всю снежную массу с дорог, пока преждевременно. Всё будет в рабочем режиме, — ответила Олеся Богомазова.



— То есть вы до весны оставляете за собой право оставлять город в снегу? Это неправильная позиция. Я требую точного расчета и выдачи данных. Безусловно, погода может внести свои коррективы, но когда пойдет снегопад, тогда будет принимать соответствующее решение. Резиновые ответы на сегодняшний день не устраивают ни меня, ни новосибирцев. Поэтому давайте город к Новому году интенсивней приводить в порядок, — отреагировал мэр.

