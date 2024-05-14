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Страна и мир «Мы в статусе любящих родителей»: Лерчек расставила точки над i в теме своего развода

«Мы в статусе любящих родителей»: Лерчек расставила точки над i в теме своего развода

Рассказываем историю становления и расставания яркой пары

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13 мая Валерия Чекалина появилась на ковровой дорожке премии «Жара Music Awards» без мужа Артема, зато со старшими детьми. На вопрос о том, в каком статусе они сейчас с ним находятся, она ответила крайне осторожно, очевидно, чтобы не расстроить отпрысков. Но всем стало понятно, что надежды на сохранение брака не остается.

Этим закончилась история, за которой следил интернет несколько месяцев. Чекалины пережили уголовное дело и едва не угодили под домашний арест и вернуться к нормальной супружеской жизни, увы, не смогли. Кстати, причину разрыва ни Валерия, ни Артем не разглашают. Вместо этого говорят о взаимном уважении, благодарности и воспитании общих детей.

Напомним, в 2023 году блогеры стали фигурантами дела о неуплате налогов на сумму в 311 миллионов рублей. Предприниматели, продававшие wellness-курсы и косметику, пытались оправдываться стандартными для столь крупного бизнеса ошибками, но ФНС была непримирима. В итоге им пришлось спешно гасить долг перед государством.

В коротком видео чуть выше смотрите историю любви и бизнеса Чекалиных и то, как сейчас выглядит мать троих детей и владелица косметического бренда.

ПО ТЕМЕ
Лерчек Артем Чекалин Валерия Чекалина Неуплата налогов
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