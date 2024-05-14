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Страна и мир подробности Могилу Евгения Пригожина залили цементом. Что происходит на кладбище в Санкт-Петербурге

Могилу Евгения Пригожина залили цементом. Что происходит на кладбище в Санкт-Петербурге

Показываем, как сейчас выглядит захоронение бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб летом 2023 года

На Пороховском кладбище на окраине Красногвардейского района Санкт-Петербурга с приходом тепла закипела работа. К преображению готовят место упокоения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Могила скрылась под толстым и пока еще сырым слоем цемента, сообщают наши коллеги из «Фонтанки».

Очевидно, что на месте захоронения Пригожина появится памятник или даже монумент: уж слишком велика площадь заливки. Каким он будет — пока загадка для широкой общественности. Вероятная дата открытия — 1 июня, в этот день основателю ЧВК «Вагнер» исполнилось бы 63 года.

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Бизнесджет с Евгением Пригожиным на борту и командирами ЧВК «Вагнер» разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. СК возбудил уголовное дело, а спустя четыре дня следствие объявило о соответствии фрагментов тел списку пассажиров. Похороны бизнесмена пришли тайно в Санкт-Петербурге — на прощании присутствовали только самые близкие, а представители СМИ до последнего не знали, где захоронят основателя ЧВК.

В октябре Владимир Путин заявил, что в телах погибших были найдены осколки гранат, что полностью развенчивает версию о внешнем воздействии на самолет. Евгений Пригожин оставил после себя внушительные активы. Спустя шесть месяцев наследники получили право оформить бизнес на себя, компании пришли в движение, стало известно о первых продажах фабрик-кухонь ГК «Конкорд».

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Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Кладбище Санкт-Петербург
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