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Новосибирцы устроили мордобой в метро

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Криминал Один в больнице, второй сбежал: новосибирцы устроили мордобой на станции метро Сибирская

Один в больнице, второй сбежал: новосибирцы устроили мордобой на станции метро Сибирская

Полиция проводит проверку

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Инцидент произошел 14 мая

В Новосибирске вечером 14 мая на станции метро Сибирская подрались двое мужчин. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, после — один из участников конфликта сбежал.

— Один из прибывших полицейских сразу стал вызывать на место бригаду скорой помощи, второй — преследовать лиц, причинивших мужчине телесные повреждения. Но они, выбежав из метро, скрылись в неизвестном направлении, — пояснили в ведомстве.

Как отметили в МВД, пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства конфликта.

Ранее в Новосибирске в метро на станции «Заельцовская» с лестницы скинули мужчину. Инцидент попал на видео.

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