Один в больнице, второй сбежал: новосибирцы устроили мордобой на станции метро Сибирская

В Новосибирске вечером 14 мая на станции метро Сибирская подрались двое мужчин. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, после — один из участников конфликта сбежал.
— Один из прибывших полицейских сразу стал вызывать на место бригаду скорой помощи, второй — преследовать лиц, причинивших мужчине телесные повреждения. Но они, выбежав из метро, скрылись в неизвестном направлении, — пояснили в ведомстве.
Как отметили в МВД, пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства конфликта.
Ранее в Новосибирске в метро на станции «Заельцовская» с лестницы скинули мужчину. Инцидент попал на видео.