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СрочноПродросток скинул прохожего с лестницы в метро
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«Подросток скинул мужчину с лестницы»: на видео попал конфликт в переходе станции метро «Заельцовская»

Состояние пострадавшего пока неизвестно

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Кто-то снял инцидент на видео

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В Новосибирске в метро на станции «Заельцовская» с лестницы скинули мужчину. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

Как видно по кадрам, молодой человек толкает мужчину в светлой куртке. От удара тот катится с лестницы и останавливается у подножья.

— На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы. В каком сейчас состоянии мужчина — неизвестно, — написали в «Новосибирском паблике»

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Молодой человек сразу развернулся и ушел

Видео: «Новосибирский паблик» / телеграм-канал

Дата происшествия неизвестна. В пресс-службе МВД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что заявления не было. В пресс-службе метро на момент публикации на вопрос корреспондента НГС не ответили.

В январе неизвестные устроили стрельбу в Ленинском районе. По словам читателя НГС, инцидент произошел недалеко от станции метро «Студенческая».

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