«Подросток скинул мужчину с лестницы»: на видео попал конфликт в переходе станции метро «Заельцовская»

В Новосибирске в метро на станции «Заельцовская» с лестницы скинули мужчину. Видео появилось в телеграм-канале «Новосибирский паблик».
Как видно по кадрам, молодой человек толкает мужчину в светлой куртке. От удара тот катится с лестницы и останавливается у подножья.
— На станции метро «Заельцовская» подросток скинул мужчину с лестницы. В каком сейчас состоянии мужчина — неизвестно, — написали в «Новосибирском паблике»
Дата происшествия неизвестна. В пресс-службе МВД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что заявления не было. В пресс-службе метро на момент публикации на вопрос корреспондента НГС не ответили.
В январе неизвестные устроили стрельбу в Ленинском районе. По словам читателя НГС, инцидент произошел недалеко от станции метро «Студенческая».