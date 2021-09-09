Застройщик приличных коттеджных поселков в Каменке отказался делить свою дорогу с многодетными и инвалидами

На месте, где на кадастровой карте расположены участки для малоимущих и инвалидов, растет лес, деревья и высокая трава. В некоторых местах в землю вставлены палки — обозначения, где заканчивается один участок и начинается другой.

— Есть люди, у которых два года в собственности участок, и они вообще ничего не делают там, потому что это нереально — что-то сделать. У нас идет бесполезная переписка с Департаментом земельных отношений, с администрацией Новосибирска и Новосибирской области, писали губернатору в приемную. Вообще пофигу. Они все спускают в администрацию Новосибирска и Новосибирской области, а там разводят руками. Ссылаются на то, что якобы земли, где заложены проездные пути, не переданы Каменскому сельскому совету до сих пор и что Каменский сельский совет должен начать строить там дороги. У Каменского сельского совета бюджет на год 17 миллионов, они в принципе не могут построить нам дороги, даже если очень захотят. Я абсолютно со всеми встречалась, и с Каменским сельским советом, с главой, мы выезжали на место, он все это видел своими глазами. Говорит: «Ну, а что я могу сделать». Выезжали с администраций, с представителями администрации. Они говорят, что ничего сделать не могут, они могут только порекомендовать. Опять же Каменка относится к Новосибирской области, почему администрация принимает позицию, что они ничего не могут сделать? — задается вопросом Дарья.

