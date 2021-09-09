Застройщик приличных коттеджных поселков в Каменке отказался делить свою дорогу с многодетными и инвалидами

В Новосибирске льготники не могут воспользоваться своей землей
В Новосибирском районе рядом с селом Каменка инвалидам и многодетным выдали участки. Правда, оказалось, что к ним нельзя проехать, пройти можно только через овраг, а на месте огородов растет березовый лес. Около 250 человек, получив помощь государства, не могут сделать ровным счетом ничего — техника на участки ехать через овраг отказывается, администрация разводит руками и говорит, что дорогу строить надо, но денег на нее совсем нет. В это время застройщик коттеджных поселков рядом с участками льготников выражает недовольство соседством и не пускает людей пройти к домам через свой микрорайон. Корреспондент НГС побывала на месте и попыталась разобраться в ситуации.
Участок для Дарьи и ее мамы
Мама-инвалид Дарьи стояла в очереди на участок с 2018 года. Дарья как доверенное лицо пыталась добиться земли. Ей честно отвечали, что в очереди стоять придется не один год.
— Маме исполняется 70 лет в этом году. Она является инвалидом второй группы. Представьте себе, сколько человек должен ждать, чтобы взять себе участок земли. Мне власти ответили, что в очереди люди по 10, по 20 лет стоят. Я написала обращение через приемную президента, рассказала, через сколько выдают землю инвалидам. Если бы я, видимо, не написала в приемную президента, то мама бы могла не получить, — рассказывает Дарья.
В начале 2021 года Дарье позвонили и сообщили, что участок она получила, нужно подписать согласие. Они указали кадастровый номер. Участок располагался в нескольких минутах езды от места, где проживает Дарья, между двумя коттеджными поселками закрытого типа: микрорайон «Близкий» и «Скандинавия».
— Территориально нас устроил участок. Я написала заявление и потом поехала посмотреть. А там ничего не обозначено. Я вызвала геодезиста. Вот когда он сделал вынос на натуру, тогда мы и поняли, где наш участок, — поделилась Дарья.
Участок маме-инвалиду Дарьи дали в живописном месте, в березовом лесу. Только проехать к нему на машине невозможно, а дойти пешком целое приключение.
Грунтовая дорога к участку обрывается возле оврага. Но и до оврага доехать тяжело — огромные лужи и ямы, по которым проехать сможет только строительная техника. Водитель НГС, например, на легковушке ехать не решился. К оврагу привезли кучи земли. Дарья предполагает, что ими будут засыпать ямы. Чтобы дойти до участка, Дарье нужно пройти по самому краю оврага. Дороги или даже тропинки как таковой нет. Перелазить приходится через деревья, крапиву и высокую траву. По дороге очень легко поскользнуться: спуск получается крутым. Корреспондент НГС несколько раз ужалилась крапивой, получила палкой по лицу и два раза чуть не упала.
— Эта земля изначально была сельскохозяйственная. Там по идее должны быть поля. Но там нет полей — там лес. Как собственники мы должны свой участок очистить. Соответственно, и заложенное между участками пространство, дорога, ее тоже должен кто-то очистить, — рассказывает владелица участка.
На месте, где на кадастровой карте расположены участки для малоимущих и инвалидов, растет лес, деревья и высокая трава. В некоторых местах в землю вставлены палки — обозначения, где заканчивается один участок и начинается другой.
— Есть люди, у которых два года в собственности участок, и они вообще ничего не делают там, потому что это нереально — что-то сделать. У нас идет бесполезная переписка с Департаментом земельных отношений, с администрацией Новосибирска и Новосибирской области, писали губернатору в приемную. Вообще пофигу. Они все спускают в администрацию Новосибирска и Новосибирской области, а там разводят руками. Ссылаются на то, что якобы земли, где заложены проездные пути, не переданы Каменскому сельскому совету до сих пор и что Каменский сельский совет должен начать строить там дороги. У Каменского сельского совета бюджет на год 17 миллионов, они в принципе не могут построить нам дороги, даже если очень захотят. Я абсолютно со всеми встречалась, и с Каменским сельским советом, с главой, мы выезжали на место, он все это видел своими глазами. Говорит: «Ну, а что я могу сделать». Выезжали с администраций, с представителями администрации. Они говорят, что ничего сделать не могут, они могут только порекомендовать. Опять же Каменка относится к Новосибирской области, почему администрация принимает позицию, что они ничего не могут сделать? — задается вопросом Дарья.
Она показывает свои 11 соток. Участок большой, но сделать с ним женщины ничего не могут, так как вместо грядок и огорода растет березовый лес. Женщина выражает готовность самостоятельно вывести этот лес, но ни одна машина проехать не сможет, пока не будет дороги.
— Все в шоке, а что делать? Мы сейчас по накатанной дороге пойдем и упремся в болото. Тот, кто поставляет электричество, нам сказал, что он бы рад провести электричество, да у нас дорог нет. Столбы как ставить? — возмущается Дарья.
Мы встречаем накатанную дорогу — это следы от квадроцикла. Посреди участка Дарьи кто-то часто катается. Женщина предполагает, что это владельцы домов из двух закрытых коттеджных поселков рядом или застройщики этих поселков. Застройщиков, учредителей и владельцев местные жители называют «гелеоновцами» в честь фирмы, которая и застраивает поселки — «Гелеон-Строй».
— Мы прямо рядом со «Скандинавией» (коттеджный поселок. — прим. ред.). Они не очень хотят соседствовать с нами. У нас люди некоторые выставляли участки на продажу. И с ними связывались жены каких-то «гелеоновцев», говорили, что у них тут ничего не будет здесь и построить они ничего не смогут, — рассказывает Дарья.
В березовом лесу, в котором расположены участки многодетных и инвалидов, жители «Скандинавии» выгуливают собак и просто наслаждаются прогулками. На сайте «Скандинавии» написано, что поселок находится в окружении природы.
Реакция властей и бесконечные отписки
На кадастровой карте участки льготников обозначены как сельскохозяйственные. Как уверили журналистов в Каменском сельском совете, земли раньше использовались для сельскохозяйственных работ, отсюда и отсутствие каких-либо дорог.
— Земельные участки, которые предоставлялись льготным категориями граждан, ранее входили в состав земельных участков сельскохозяйственного назначения, принадлежавших сельскохозяйственной организации ЗАО «Чкаловское». Новосибирская область приобрела эти участки в порядке реализации преимущественного права покупки земель сельскохозяйственного назначения, — рассказали в Каменском сельском совете. Эти земли включили в состав села Каменка в 2018 году.
Как сообщили Дарье в Департаменте имущественных отношений, чиновники направили обращение в адрес министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в марте 2021 года.
— Обращение по рассмотрению вопроса по обеспечению транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных льготной категории граждан на территории Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в первоочередном порядке, — рассказали в Департаменте имущественных отношений Новосибирской области. С марта месяца никакой реакции от министерства транспорта владельцы участков не получили.
НГС направил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства, чтобы узнать, есть ли в плане строительство дороги в Каменке. В Департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области объяснили, что участки, которые должны стать дорогой, сейчас передают в собственность Каменского сельского совета. Ведь обустройством дорог должен заниматься сельский совет.
— На основании предложения администрации Каменского сельсовета Новосибирского района от 30.03.2021 №5860/38-вх департаментом были осуществлены необходимые мероприятия по передаче вышеуказанных земельных участков из государственной собственности Новосибирской области в муниципальную собственность Каменского сельсовета Новосибирского района, — рассказали в Департаменте имущественных и земельных отношений.
Как стало понятно из ответов департамента и администрации сельского совета, спустя пять месяцев земля в собственность не перешла. До сих пор не утверждены акты приема-передачи.
Несмотря на то, что владельцы участка начали активно отправлять запросы в администрацию больше полугода назад, вопрос с дорогами остается нерешенным, и в ближайшее время решения не предвидится. Владельцы участков же в этом году не смогли вырастить на выданной им земле ничего.
— Строительство подъездных дорог и инженерных коммуникаций на территории, в границах которых расположены предоставленные льготным категориям граждан земельные участки, не предусмотрено бюджетом Каменского сельсовета на 2021 год. Собственные доходы бюджета Каменского сельсовета по своим размерам не позволяют осуществлять строительство дорог и инженерных коммуникаций. По сведениям, имеющимся в администрации, в правительстве Новосибирской области рассматривается вопрос о разработке государственной программы по обеспечению территорий, в границах которого осуществлено предоставление земельных участков льготным категориям граждан, необходимой инфраструктурой (дорогами и инженерными коммуникациями), — подвели итог в Каменском сельсовете.
«Гелеоновцы» и их невыгодное соседство со льготниками
Вокруг 250 участков, которые выдали льготникам, находятся два коттеджных поселка: «Скандинавия» и микрорайон «Близкий». Оба они принадлежат ООО «Гелеон Сервис». Чтобы попасть в коттеджные поселки, нужно проехать через шлагбаум. Один из вариантов добраться до участков льготников — через микрорайон «Близкий».
— Земельные участки, через которые осуществляют проезд на территорию микрорайона «Близкий», находятся в собственности ООО «Гелеон Сервис». На данном участке собственником законно установлены шлагбаумы. Поскольку ООО «Гелеон Сервис» является собственником участка, его действия по продаже пропусков для проезда по ним не противоречат требованиям законодательства, — ответили в прокуратуре Новосибирской области после проверки. Прокуратура до сих пор проводит проверку по вопросу правомерности владения ООО «Гелеон Сервис» этими участками.
Владельцы льготных участков предлагали «Гелеону» разные варианты. Одна из идей была, чтобы по пропускам пускали льготников, — так они смогут свободно добраться до своих участков.
— Они ко мне приходили, просили пропуска, но это невозможно. Там, где заканчивается микрорайон Близкий, там болото и их участки. Доехать до границы микрорайона Близкий можно и через границу какими-то тропинками. У нас есть устав, правила проезда, и было принято решение собственниками участков, что будет контрольно-пропускной режим, и пропуск на территорию поселка осуществляет или собственник жилья, или спецслужбы, либо организации, которые обеспечивают жизнедеятельность поселка, — рассказал НГС директор «Гелеон Сервис» Юрий Золотарев.
Один из вариантов, который в том числе предложили в администрации Новосибирской области, — установить сервитут.
— Согласно пункту 1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута), — рассказали в администрации Новосибирской области.
Сервитут обычно устанавливается по соглашению между сторонами, но, если достичь взаимопонимания не получается, то можно направить обращение в суд.
— Сервитут у нас устанавливают даже не органы местного самоуправления, а более высокие органы власти. На сегодняшний момент у нас собственники жилья против этого. У нас все дороги, которые здесь построены, они построены за счет средств собственников жилья. Дороги наши не являются дорогами общего пользования, они принадлежат организации «Гелеон Сервис». Они построены за счет средств собственников, — прокомментировал Юрий Золотарев.
«Гелеон Сервис» — одна из восьми связанных компаний, которые пересекаются учредителями и директорами. Всего девять человек владеют всеми «гелеоновскими» компаниями. Многие из них имеют одинаковые фамилии. Юлия Богданова и Максим Степин помимо того, что являются учредителями «Гелеон Констракт» и «Гелеонстрой Маркет», также депутаты в совете депутатов Каменского сельского совета. Вся группа компаний «Гелеон» занимается тремя основными видами деятельности: строительство, обслуживание построенных участков и продажа строительных материалов. Всего у «Гелеона» три крупных коттеджных поселка, расположенных в Каменке: микрорайон «Близкий», «Скандинавия» и «Гармония». Выручка «Гелеон Сервис» в 2020 году составила 52,4 миллиона рублей, чистый убыток — 8,3 млн.
Дарья обращалась со своей проблемой к депутатам, например, к Игорю Украинцеву. Тот, по словам Дарьи, обещал разобраться и помочь в ситуации, но стал игнорировать сообщения девушки. Через пару дней у него в сторис в «Инстаграме» появились фотографии, как он отдыхает в бане с Александром Кравцовым, учредителем «Гелеонстрой Маркет» и «Гелеон Сервис».
НГС уже писал про «Гелеон Сервис». Тогда конфликт разгорелся после прихода в коттеджный поселок «Гармония» новой управляющей компании: местным жителям предложили заключить договор, а тем, кто не согласился с условиями и отказался подписывать документ, создали препятствия в проезде на территорию.
Минувшей зимой жители 7 коттеджных поселков в этом районе пожаловались, что часто остаются без света, воды и тепла. В одном из поселков посчитали, что за год были 6,3 дня без света. Люди обратились в прокуратуру — заявление подписали 1400 человек.