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Как пилоты «Уральских авиалиний» решились на посадку в поле: расшифровка эмоциональных переговоров

В какой-то момент они выбирали между дорогой и просекой

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По словам пассажиров, посадка была мягкой

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Телеграм-канал «Авиаторщина» опубликовал расшифровку разговора пилотов «Уральских авиалиний», которые 12 сентября посадили самолет Airbus A320 рейса Сочи — Омск в пшеничное поле под Новосибирском. Ранее наши коллеги из NGS55.RU приводили выжимку из нескольких частей переговоров, а сейчас мы публикуем финальные отрезки, куда вошел и момент посадки.

КВС — командир воздушного судна, ВП — второй пилот, УВД — диспетчер управления воздушного движения, ДЧЭ — доклад члена экипажа диспетчеру УВД.

01:44 UTC

КВС: «<...>, шасси не уберется у нас уже. <...>!... Clear hydraulic».

Второй пилот: «Secondary failures — wheel, flight control. Flight controls — пятый, первый спойлер GREEN».

КВС: «Открывай FCOM... и HYDRAULIC...»

Доклад члена экипажа диспетчеру УВД: «У нас гидравлика... Потеря гидравлики... Сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам».

УВД: «Понял».

КВС: «<...>, и топливо у нас заканчивается».

Доклад члена экипажа диспетчеру УВД: «Погоду Новосибирска».

Диспетчер управления воздушного движения: «Будьте на приеме».

01:46 UTC

КВС: «Запасной. Новосибирск. Посмотри — топлива хватает нам до Новосибирска?»

ДЧЭ: «Принимаем решение на Новосибирск».

УВД: «Вас понял, на Новосибирск… Правым разворотом курс первоначально 030».

ДЧЭ: «Правым, курс 030».

01:49 UTC

КВС: «STATUS чистил?»

КВС: «Ага, а при выпуске механизации опять получится... Посчитай посадочную дистанцию с этим отказом».

КВС: «Да не, у нас гидрашка вытекла, мы пойдем на Новосибирск».

01:55 UTC

ДЧЭ: «На 120-м эшелоне пойдем — у нас топлива не хватит».

УВД: «Понял. Эшелон 120. Занимайте эшелон 120, сохраняйте».

ДЧЭ: «Сохраняем 120-й эшелон».

КВС: «Давай».

ВП: «Топливо пытаюсь…»

КВС: «И заход готовься в Новосибирске».

ВП: «Я у него погоду еще раз спрошу в Новосибирске».

КВС: «Не надо, там нормально».

ВП: «Это выпускать <...> на посадке».

КВС: «Да, потом. Что не хватает? Тонна 100 будет».

ВП: «Ну нам минимальный остаток тонна 200 надо».

КВС: «Ну и что. Что теперь... Лететь <…>»

ВП: «Успокойся».

КВС: «Так, погоду».

02:21 UTC

ДЧЭ: «МЭЙДЭЙ-МЭЙДЭЙ — МЭЙДЭЙ объявляю. У нас топливо минимально. На 40 минут... На 46 минут».

УВД: «Повторите, вас забили».

ДЧЭ: «МЭЙДЭЙ-МЭЙДЭЙ-МЭЙДЭЙ. Топлива на 40 минут остается».

УВД: «Поняла. МЭЙДЭЙ, на 40 минут».

ДЧЭ: «Аварийный остаток».

УВД: «Аварийный остаток, поняла».

ВП: «Не хватит. Нам не хватит топлива».

КВС: «Смотри, там где-нибудь есть ровненькая площадка?»

02:36 UTC

ВП: «Топлива не хватает».

КВС: «Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки».

КВС: «Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон».

ДЧЭ: «Топлива на 11 минут».

УВД: «Вас понял».

КВС: «Да вон туда».

ВП: «Нам не хватит, будем туда садиться, да?»

КВС: «Ну, видимо, вот сюда куда-то».

ДЧЭ: «Нам не хватит до Новосибирска».

УВД: «Какое решение у вас?»

ДЧЭ: «Будем искать площадку».

УВД: «Вас понял».

ВП: «300 кг у нас, <....>, куда?»

ДЧЭ: «Снижаемся».

УВД: «Снижайтесь до эшелона 100».

ДЧЭ: «Снижаемся до эшелона 100».

УВД: «Ребят, удачи вам».

ДЧЭ: «Спасибо».

02:40 UTC

ВП: «APU start?»

КВС: «Да подожди ты пока, APU start. Я тебе просто говорю...»

ВП: «Ну вон там просека. Вон на ту просеку только есть».

КВС: «Вот сюда, что ли?»

ВП: «Да».

КВС: «А вон дорога какая-то. Может на дорогу?... Не получится?»

ВП: «Там леса везде».

УВД: «Снижайтесь, эшелон 80».

ДЧЭ: «До 80-го снижаемся. В радиусе 5 миль будем орбиту выполнять и далее искать площадку для посадки».

УВД: «Вас понял».

ВП: «APU start. <…> Так, у нас 55 тонн... [Сбрось] где-то 60... Там что? Справа у тебя что?»

КВС: «Ну там какие-то поля».

ВП: «Там дорога какая-то. Может, на дорогу?»

КВС: «Где дорога?»

ВП: «Вот, под нами».

ВП: «Скорость 160 у нас должна быть».

КВС: «Spoilers arm».

ВП: «Вон туда».

КВС: «На ту просеку, что ли?»

ВП: Autopilot off.

ДЧЭ: «Снижаемся».

КВС: «Скорость 160».

УВД: «Продолжайте снижение, эшелон 60».

ДЧЭ: «Продолжаем снижение, эшелон 60».

02:44 UTC

ДЧЭ: «Томск-Информация, МЭДЭЙ-МЭДЭЙ-МЭДЭЙ, аварийную посадку совершаем».

УВД: «Томск-Информация, давление у нас приведенное 751. Вы <...> будете садиться на площадку, да?»

ДЧЭ: «Ну вот, где-то здесь».

УВД: «Хорошо, понял вас. Исход посадки сообщите».

ДЧЭ: «Сообщим».

КВС: «Где она, я ее потерял».

ВП: «Вон-вон, сзади меня. Вот. Вон, видишь?»

КВС: «Да».

<...>

КВС: «Блин, высоко идем».

ВП: «Нормально. Вышли колеса?»

КВС: «Вышли».

ВП: Flaps three.

КВС: «Там flaps...»

ВП: «Нет, это не та, это неподготовленная посадка, не то смотришь. Flaps 3».

КВС: Speed checked, flaps 3.

ВП: Flaps full.

КВС: Speed checked, flaps full.

ВП: «Сообщи им BREAK FOR IMPACT».

КВС: «Спокойно».

02:47 UTC

Звук приземления.

ДЧЭ: «Всё хорошо».

ВП: ECAM action.

КВС: ECAM action.

ВП: Engine one thrust levers.

КВС: Idle. Engine one off, engine two off.

ВП: APU off.

Напомним, на борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Люди, которые оказались в самолете, рассказали об экстренной посадке — по словам омички Юлии Машаровой, она была мягкой. В онлайн-трансляции собирали всю информацию об инциденте.

Аварийная посадкаСамолетУральские авиалинииПилоты
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