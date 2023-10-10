Как пилоты «Уральских авиалиний» решились на посадку в поле: расшифровка эмоциональных переговоров

Телеграм-канал «Авиаторщина» опубликовал расшифровку разговора пилотов «Уральских авиалиний», которые 12 сентября посадили самолет Airbus A320 рейса Сочи — Омск в пшеничное поле под Новосибирском. Ранее наши коллеги из NGS55.RU приводили выжимку из нескольких частей переговоров, а сейчас мы публикуем финальные отрезки, куда вошел и момент посадки.
КВС — командир воздушного судна, ВП — второй пилот, УВД — диспетчер управления воздушного движения, ДЧЭ — доклад члена экипажа диспетчеру УВД.
01:44 UTC
КВС: «<...>, шасси не уберется у нас уже. <...>!... Clear hydraulic».
Второй пилот: «Secondary failures — wheel, flight control. Flight controls — пятый, первый спойлер GREEN».
КВС: «Открывай FCOM... и HYDRAULIC...»
Доклад члена экипажа диспетчеру УВД: «У нас гидравлика... Потеря гидравлики... Сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам».
УВД: «Понял».
КВС: «<...>, и топливо у нас заканчивается».
Доклад члена экипажа диспетчеру УВД: «Погоду Новосибирска».
Диспетчер управления воздушного движения: «Будьте на приеме».
01:46 UTC
КВС: «Запасной. Новосибирск. Посмотри — топлива хватает нам до Новосибирска?»
ДЧЭ: «Принимаем решение на Новосибирск».
УВД: «Вас понял, на Новосибирск… Правым разворотом курс первоначально 030».
ДЧЭ: «Правым, курс 030».
01:49 UTC
КВС: «STATUS чистил?»
КВС: «Ага, а при выпуске механизации опять получится... Посчитай посадочную дистанцию с этим отказом».
КВС: «Да не, у нас гидрашка вытекла, мы пойдем на Новосибирск».
01:55 UTC
ДЧЭ: «На 120-м эшелоне пойдем — у нас топлива не хватит».
УВД: «Понял. Эшелон 120. Занимайте эшелон 120, сохраняйте».
ДЧЭ: «Сохраняем 120-й эшелон».
КВС: «Давай».
ВП: «Топливо пытаюсь…»
КВС: «И заход готовься в Новосибирске».
ВП: «Я у него погоду еще раз спрошу в Новосибирске».
КВС: «Не надо, там нормально».
ВП: «Это выпускать <...> на посадке».
КВС: «Да, потом. Что не хватает? Тонна 100 будет».
ВП: «Ну нам минимальный остаток тонна 200 надо».
КВС: «Ну и что. Что теперь... Лететь <…>»
ВП: «Успокойся».
КВС: «Так, погоду».
02:21 UTC
ДЧЭ: «МЭЙДЭЙ-МЭЙДЭЙ — МЭЙДЭЙ объявляю. У нас топливо минимально. На 40 минут... На 46 минут».
УВД: «Повторите, вас забили».
ДЧЭ: «МЭЙДЭЙ-МЭЙДЭЙ-МЭЙДЭЙ. Топлива на 40 минут остается».
УВД: «Поняла. МЭЙДЭЙ, на 40 минут».
ДЧЭ: «Аварийный остаток».
УВД: «Аварийный остаток, поняла».
ВП: «Не хватит. Нам не хватит топлива».
КВС: «Смотри, там где-нибудь есть ровненькая площадка?»
02:36 UTC
ВП: «Топлива не хватает».
КВС: «Ну ничего, нормально, давай. Ты возьми себя в руки».
КВС: «Ну, где-то вон туда, наверное. Вон туда вон».
ДЧЭ: «Топлива на 11 минут».
УВД: «Вас понял».
КВС: «Да вон туда».
ВП: «Нам не хватит, будем туда садиться, да?»
КВС: «Ну, видимо, вот сюда куда-то».
ДЧЭ: «Нам не хватит до Новосибирска».
УВД: «Какое решение у вас?»
ДЧЭ: «Будем искать площадку».
УВД: «Вас понял».
ВП: «300 кг у нас, <....>, куда?»
ДЧЭ: «Снижаемся».
УВД: «Снижайтесь до эшелона 100».
ДЧЭ: «Снижаемся до эшелона 100».
УВД: «Ребят, удачи вам».
ДЧЭ: «Спасибо».
02:40 UTC
ВП: «APU start?»
КВС: «Да подожди ты пока, APU start. Я тебе просто говорю...»
ВП: «Ну вон там просека. Вон на ту просеку только есть».
КВС: «Вот сюда, что ли?»
ВП: «Да».
КВС: «А вон дорога какая-то. Может на дорогу?... Не получится?»
ВП: «Там леса везде».
УВД: «Снижайтесь, эшелон 80».
ДЧЭ: «До 80-го снижаемся. В радиусе 5 миль будем орбиту выполнять и далее искать площадку для посадки».
УВД: «Вас понял».
ВП: «APU start. <…> Так, у нас 55 тонн... [Сбрось] где-то 60... Там что? Справа у тебя что?»
КВС: «Ну там какие-то поля».
ВП: «Там дорога какая-то. Может, на дорогу?»
КВС: «Где дорога?»
ВП: «Вот, под нами».
ВП: «Скорость 160 у нас должна быть».
КВС: «Spoilers arm».
ВП: «Вон туда».
КВС: «На ту просеку, что ли?»
ВП: Autopilot off.
ДЧЭ: «Снижаемся».
КВС: «Скорость 160».
УВД: «Продолжайте снижение, эшелон 60».
ДЧЭ: «Продолжаем снижение, эшелон 60».
02:44 UTC
ДЧЭ: «Томск-Информация, МЭДЭЙ-МЭДЭЙ-МЭДЭЙ, аварийную посадку совершаем».
УВД: «Томск-Информация, давление у нас приведенное 751. Вы <...> будете садиться на площадку, да?»
ДЧЭ: «Ну вот, где-то здесь».
УВД: «Хорошо, понял вас. Исход посадки сообщите».
ДЧЭ: «Сообщим».
КВС: «Где она, я ее потерял».
ВП: «Вон-вон, сзади меня. Вот. Вон, видишь?»
КВС: «Да».
<...>
КВС: «Блин, высоко идем».
ВП: «Нормально. Вышли колеса?»
КВС: «Вышли».
ВП: Flaps three.
КВС: «Там flaps...»
ВП: «Нет, это не та, это неподготовленная посадка, не то смотришь. Flaps 3».
КВС: Speed checked, flaps 3.
ВП: Flaps full.
КВС: Speed checked, flaps full.
ВП: «Сообщи им BREAK FOR IMPACT».
КВС: «Спокойно».
02:47 UTC
Звук приземления.
ДЧЭ: «Всё хорошо».
ВП: ECAM action.
КВС: ECAM action.
ВП: Engine one thrust levers.
КВС: Idle. Engine one off, engine two off.
ВП: APU off.
Напомним, на борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка. Люди, которые оказались в самолете, рассказали об экстренной посадке — по словам омички Юлии Машаровой, она была мягкой. В онлайн-трансляции собирали всю информацию об инциденте.