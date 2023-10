Как пилоты «Уральских авиалиний» решились на посадку в поле: расшифровка эмоциональных переговоров

УВД: «Томск-Информация, давление у нас приведенное 751. Вы <...> будете садиться на площадку, да?»



ДЧЭ: «Ну вот, где-то здесь».



УВД: «Хорошо, понял вас. Исход посадки сообщите».



ДЧЭ: «Сообщим».



КВС: «Где она, я ее потерял».



ВП: «Вон-вон, сзади меня. Вот. Вон, видишь?»

КВС: «Да».



<...>

КВС: «Блин, высоко идем».



ВП: «Нормально. Вышли колеса?»



КВС: «Вышли».



ВП: Flaps three.



КВС: «Там flaps...»



ВП: «Нет, это не та, это неподготовленная посадка, не то смотришь. Flaps 3».



КВС: Speed checked, flaps 3.



ВП: Flaps full.



КВС: Speed checked, flaps full.



ВП: «Сообщи им BREAK FOR IMPACT».



КВС: «Спокойно».



02:47 UTC

Звук приземления.

ДЧЭ: «Всё хорошо».



ВП: ECAM action.



КВС: ECAM action.



ВП: Engine one thrust levers.



КВС: Idle. Engine one off, engine two off.



ВП: APU off.