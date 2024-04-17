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Происшествия Самолет сел в поле После расследования: пилот, посадивший самолет в новосибирском поле, уволился из авиакомпании

После расследования: пилот, посадивший самолет в новосибирском поле, уволился из авиакомпании

Об этом заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний»

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Самолет экстренно приземлился на пшеничном поле вблизи села Московка

Пилот «Уральских авиалиний», который посадил самолет с пассажирами в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, уволился из авиакомпании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Веру Гасникову.

Со ссылкой на слова Гасниковой издание заявило, что летчик Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сказано, что это произошло после окончания расследования комиссией Росавиации и выхода итогового отчета.

— На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля. С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке, — приводятся слова пресс-секретаря «Уральских авиалиний».

Вместе с тем сказано, что второй пилот самолета Эдуард Семенов находится в отпуске без содержания. НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать данные.

Самолет Airbus A320 сообщением Сочи — Омск экстренно приземлился на пшеничном поле вблизи села Московка Убинского района осенью прошлого года. На борту лайнера находились 159 пассажиров и шестеро членов экипажа.

В ноябре прошлого года в сети опубликовали данные о том, что Росавиация завершила расследование посадки пассажирского борта. В апреле в ведомстве завершили повторное расследование посадки борта, но представитель Росавиации не подтвердил и не опроверг НГС подлинность документа.

15 апреля в Сети появился документ, в котором якобы предается полное содержание переговоров пилотов с диспетчерами перед аварийной посадкой в поле. Он мог быть включен в материалы расследования инцидента.

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Уральские авиалинии Новосибирск Пилот Самолет Самолет из Сочи сел в поле
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